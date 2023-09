Mänskligt gjorda dammar kan vara nettoutsläppare av växthusgaser, visar studier

Ny forskning utförd av Cornell University visar att människotillverkade dammar har en betydande inverkan på utsläppen av växthusgaser. Två relaterade studier utförda av forskare från Cornell börjar kvantifiera effekterna av både människotillverkade och naturliga dammar på den globala växthusgasbudgeten, vilket ger värdefulla insikter om ett ämne som inte är väl förstått.

Studierna fann att när utsläppen och kollagringen från människotillverkade dammar adderas, kan dammarna vara nettoutsläppare av växthusgaser. Tidigare uppskattningar tyder på att dammar, som definieras som vattenförekomster på 5 hektar eller mindre, kan bidra med 5 % av de globala metanutsläppen. Men utan noggranna mätningar över många dammar kan denna procentandel variera från hälften till dubbelt så stor som den beräknade mängden. Dessutom finns det begränsade uppskattningar av mängden kolbegravning i dammar.

En studie utförd av forskarna fokuserade på mängden kol som binds i 22 specifikt utvalda dammar. Forskarna undersökte tidigare förvaltningsaktiviteter och mätte sedimenttjocklek och kolinnehåll i dammarna. De fann att mängden kolbegravning i dammarna påverkades av faktorer som vattenväxter, fiskar och näringsnivåer. Studien avslöjade också att både naturliga och mänskliga gjorda dammar globalt binder en betydande mängd kol, vilket tyder på att kolbindningen i dammar är underskattad.

Den andra studien undersökte säsongsbetonade utsläpp av växthusgaser från specifika Cornell Experimental Ponds. Metan, en potent växthusgas, stod för majoriteten av de utsläppta gaserna. Studien underströk också vikten av frekventa provtagningar för att korrekt redogöra för utsläpp av växthusgaser från dammar.

Sammantaget tyder dessa studier på att dammar spelar en roll för utsläpp av växthusgaser och kollagring. Medan dammar för närvarande kan vara nettoutsläppare av växthusgaser på grund av metanutsläpp, finns det potential för att de kan bli nettosänkor genom att minska metanutsläppen. Resultaten föreslår också användning av bubblare eller undervattenscirkulatorer för att minska metanutsläppen i dammar.

Ytterligare forskning och förståelse av dammars roll i utsläpp av växthusgaser är avgörande för korrekt klimatmodellering och förutsägelser.

(Källa: Cornell)