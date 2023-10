Remembering Hubert Reeves: A Captivating Astrophysicist

By

Hubert Reeves, den berömda astrofysikern, gick bort den 13 oktober 2021, 91 år gammal. Hans fängslande berättande och förmåga att blanda vetenskaplig kunskap med fantasi gjorde honom till en älskad figur inom området. Reeves bidrag till vår förståelse av universum och vår plats i det var omätbara.

Född den 13 juli 1932 i Montreal, berättade Reeves ofta om sin barndom och det inflytande som hans familj hade på hans kärlek till vetenskap. När han växte upp i ett trähus med utsikt över sjön Saint-Louis, vårdade han minnen från kanotturer, stjärnskådning med sin mamma och de förtrollande historierna som berättas av hans mormor, Charlotte Tourangeau. Dessa upplevelser väckte hans talang för berättande och drev hans nyfikenhet på kosmos.

Reeves ägnade sig åt teoretisk fysik och avslutade sin doktorsavhandling vid Cornell University i New York under ledning av Edwin Salpeter. Det var under denna tid som han grävde ner sig i universums historia och insåg att att vara astrofysiker innebar att bli en historiker av kosmos och materien.

Ett av Reeves anmärkningsvärda bidrag var hans samarbete med Jean Audouze om skapandet av tre lätta element - litium, beryllium och bor. Genom sin forskning upptäckte de att dessa grundämnen bildades när kosmiska strålar med hög energi bröt isär kol-, syre- eller kvävekärnor i rymden.

Reeves hade en mångsidig och effektfull karriär, från undervisning i Montreal till att bli vetenskaplig rådgivare vid NASA. Men han sökte nya vyer och bosatte sig så småningom i Frankrike, där han blev folkbildare och vetenskaplig rådgivare. Han inledde en andra karriär som en populariserare av vetenskap, och fängslade allmänheten med sin förmåga att förmedla komplexa astronomiska koncept på ett relaterbart sätt.

Reeves första manuskript, "Patience dans l'azur," avvisades från början av flera förlag som trodde att astronomi inte skulle intressera läsare. Men tack vare uppmuntran från vänner och fysiker Jean-Marc Lévy-Leblond, publicerades boken 1981 och avslöjade Reeves talang för att väcka kosmos underverk till liv.

Hubert Reeves arv är ett av vördnad och förundran, som inspirerar otaliga individer att utforska universums mysterier. Hans unika förmåga att förena vetenskaplig kunskap med berättande kommer att fortsätta att fängsla och utbilda kommande generationer.

Källor:

- Världen

– Franceinfo