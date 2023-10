Snabb kollektiv rörelse av järnatomer upptäckt i jordens inre kärna

En nyligen genomförd studie utförd av University of Texas i Austin och medarbetare i Kina har avslöjat snabb "kollektiv rörelse" av järnatomer i jordens inre kärna. Denna upptäckt kan förklara den oväntade mjukheten hos kärnan som observeras i seismiska data och har betydande implikationer för att förstå genereringen av jordens magnetfält.

Jordens fasta inre kärna består av järnatomer som är tätt packade tillsammans under extrema tryck. Studien fann dock att vissa grupper av järnatomer i den inre kärnan kan röra sig snabbt samtidigt som järnets övergripande struktur bibehålls. Denna rörelse, kallad "kollektiv rörelse", är jämförbar med middagsgäster som byter plats vid ett bord.

Resultaten av denna studie, som kombinerade laboratorieexperiment och teoretiska modeller, tyder på att atomerna i den inre kärnan är mer rörliga än man tidigare trott. Detta kan ge en förklaring till olika spännande egenskaper hos den inre kärnan som har förbryllat forskare i flera år. Det kan också ge insikter om den inre kärnans roll för att generera jordens magnetfält.

Huvudförfattaren Jung-Fu Lin, professor vid UT Jackson School of Geosciences, sa: "Nu vet vi om den grundläggande mekanismen som kommer att hjälpa oss att förstå de dynamiska processerna och evolutionen av jordens inre kärna."

Forskarna använde en liten järnplatta och höghastighetsprojektiler för att simulera de extrema förhållandena i jordens inre kärna i laboratoriet. Data som samlades in från dessa experiment användes sedan i en datormodell för maskininlärning för att studera beteendet hos atomer i den inre kärnan. Forskarna utökade modellens skala till att omfatta cirka 30,000 XNUMX atomer, vilket gjorde att de kunde observera grupper av atomer som rör sig samtidigt som den hexagonala strukturen bibehålls.

Studien tar också upp den överraskande mjukheten hos den inre kärnan som observerats vid seismiska mätningar. Forskarna föreslår att den ökade atomrörelsen som upptäcktes i denna studie kan förklara varför den inre kärnan verkar mindre stel och mer formbar än förväntat under sådana tryck.

Att förstå järnatomernas rörelse i den inre kärnan är avgörande eftersom ungefär hälften av energin som genererar jordens magnetfält kan hänföras till den inre kärnan. Denna nya insikt om aktiviteten i atomär skala i den inre kärnan kan bidra till framtida forskning om energigenerering och värmefördelning i kärnan, samt dynamiken i den yttre kärnan.

Studien, med titeln "Kollektiv rörelse i hcp-Fe vid jordens inre kärnförhållanden", publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences den 2 oktober 2023.

