Tidiga människor byggde strukturer av trä för över 476,000 XNUMX år sedan, avslöjar studie

Arkeologer från University of Liverpool och Aberystwyth University har upptäckt bevis som visar att människor byggde strukturer av trä mycket tidigare än man tidigare trott. Forskarna grävde fram välbevarat trä på en plats i Kalambo Falls, Zambia, som uppskattas vara minst 476,000 XNUMX år gammal och föregår utvecklingen av homo sapiens.

Fyndet är betydelsefullt eftersom det ger de tidigaste bevisen på att människor avsiktligt tillverkade stockar för att passa ihop. Stenverktygssnitt på träet tyder på att tidiga människor formade och sammanfogade två stora stockar, potentiellt som grunden för en plattform eller en del av en bostad. Detta utmanar den tidigare uppfattningen att stenåldersmänniskor enbart var nomader.

Med hjälp av luminescensdateringstekniker bestämde experter vid Aberystwyth University åldern på fynden genom att undersöka senaste gången mineraler i den omgivande sanden exponerades för solljus. Detta gör det möjligt för forskare att få ihop en mer omfattande förståelse av människans evolution och hur teknologin utvecklades under stenåldern.

Forskarna som deltar i projektet Deep Roots Of Humanity, som utforskar utvecklingen av mänsklig teknologi under stenåldern, finansierat av Storbritanniens Arts and Humanities Research Council. Projektet samarbetade med Zambias National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum och National Museum, Lusaka.

Professor Larry Barham, från University of Liverpool, noterade att denna upptäckt utmanar tidigare antaganden om våra tidiga förfäder. Han sa: "De förändrade sin omgivning för att göra livet lättare, även om det bara var genom att skapa en plattform att sitta på vid floden för att göra sina dagliga sysslor. Dessa människor var mer som oss än vi trodde."

Utgrävningen vid Kalambo Falls, en exceptionell plats och en betydande historisk tillgång för Zambia, förväntas ge ytterligare spännande upptäckter allt eftersom projektet fortsätter sitt arbete.