De tidigaste bevisen på träkonstruktioner tillverkade av tidiga människor som hittades i Zambia

Forskare från University of Liverpool och Aberystwyth University har gjort en anmärkningsvärd upptäckt vid Kalambo Falls i Zambia. Enligt deras studie publicerad i tidskriften Nature har forskarna grävt fram välbevarat trä som tros vara minst 476,000 XNUMX år gammalt, före utvecklingen av Homo sapiens. Träet uppvisar skärmarkeringar i stenverktyg, vilket indikerar att tidiga människor medvetet formade och sammanfogade två stora stockar för att konstruera en struktur, potentiellt en plattform eller en del av en bostad.

Detta fynd från Kalambo Falls representerar de tidigaste bevisen i världen på att människor avsiktligt tillverkar stockar för att passa ihop. Dessa intrikata träbearbetningstekniker utmanar den rådande uppfattningen att stenåldersmänniskor var strikt nomadiska. Professor Larry Barham från University of Liverpool anmärkte att denna upptäckt har förändrat vår förståelse av våra tidiga förfäder. Han betonade att dessa individer inte bara var primitiva varelser, utan snarare använde de sin intelligens, fantasi och färdigheter för att skapa något innovativt och aldrig tidigare skådat.

Åldern på dessa träartefakter bestämdes med hjälp av luminescensdateringstekniker, som bedömer senaste gången mineraler i den omgivande sanden exponerades för solljus. Luminescensdatering gör det möjligt för forskare att datera fynd från mycket tidigare tidsperioder och sätta ihop en tydligare bild av människans evolution. Platsen för Kalambofallen grävdes ut på 1960-talet, men träets ålder hade varit osäker fram till nu.

Forskningen, en del av projektet Deep Roots Of Humanity, belyser utvecklingen av mänsklig teknik under stenåldern. Projektet, finansierat av Storbritanniens Arts and Humanities Research Council, involverade samarbeten med National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum och National Museum, Lusaka i Zambia. Professor Barham uttryckte spänning inför framtida upptäckter vid Kalambo Falls-platsen, och betonade dess betydelse som en extraordinär arvstillgång för Zambia.

Denna banbrytande forskning sätter fokus på den anmärkningsvärda kreativiteten och uppfinningsrikedomen hos våra forntida mänskliga förfäder, och avslöjar att de var mycket mer sofistikerade än man tidigare trott.

