Undersöka sällsynta heta plasmaflöden i den övre atmosfären

Nära jordens poler är norrsken en vanlig syn som visar färgglada ljusshower i den övre atmosfären orsakade av samspelet mellan solvinden och planetens magnetosfär. Närmare ekvatorn kan dock ett annat atmosfäriskt fenomen inträffa: subauroral jondrift (SAID).

SAID händelser involverar det snabba, västerutgående flödet av het plasma genom jonosfären. Dessa händelser har associerats med synliga strukturer på himlen, såsom stabila norrskensröda (SAR) bågar och stark termisk emissionshastighetsförbättring (STEVE). Vanligtvis inträffar SAID-händelser mellan skymning och midnatt, men det har förekommit fall av SAID-flöden som upptäckts efter midnatt.

I en nyligen publicerad studie publicerad i Journal of Geophysical Research: Space Physics fokuserade forskarna på 15 SAID-händelser efter midnatt som upptäcktes nära Sydamerika 2013. Genom att analysera data från olika källor, inklusive satellitprogram och mätningar av norrskensaktivitet, undersökte de egenskaperna och bildandet av dessa sällsynta händelser.

Forskarna fann att SAID-händelserna efter midnatt, liknande händelser före midnatt, är ett resultat av den komplexa interaktionen mellan jonosfäriska förhållanden och geomagnetisk dynamik. Samspelet innefattar bildandet av elektriska fält och våg-partikelinteraktioner, som fungerar som lokala värmekällor.

Dessa fynd förbättrar förståelsen för plasmadynamik i övre atmosfären och deras potential att störa radarsignaler för satellitspårning och andra kritiska tillämpningar. Ytterligare forskning inom detta område kan ge värdefulla insikter om hur SAID-händelser och deras associerade fenomen kan påverka jordens atmosfär.

Källa: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Under 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677