Smithsonian avslöjar fragment av Asteroid Bennu som ett fönster in i universum

Efter en episk resa som sträckte sig över 200 miljoner miles genom rymden, levererade rymdfarkosten OSIRIS-REx framgångsrikt fragment av asteroiden Bennu till jorden i slutet av september. Smithsonians National Museum of Natural History kommer nu att visa upp dessa värdefulla prover, vilket erbjuder en unik möjlighet för besökare att bevittna kosmos underverk på nära håll.

Den mycket efterlängtade offentliga visningen av asteroidprovet kommer att äga rum fredagen den 3 november i museets Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteoritgalleri i Washington, DC. Utställningen kommer att visa orörda mörka stenar och damm som samlats in från Bennu , som ger en inblick i vårt solsystems antika historia.

Tillsammans med asteroidfragmenten kommer skalenliga modeller av rymdfarkosten OSIRIS-Rex, med tillstånd av Lockheed Martin, och Atlas V 411-raketen som transporterade rymdfarkosten, utlånad från United Launch Alliance. Denna omfattande utställning syftar till att fördjupa besökarna i rymdutforskningens krångligheter.

Kurator för meteoriter, Tim McCoy, som har varit involverad i OSIRIS-REx-uppdraget, uttryckte sin spänning för denna banbrytande showcase: "Denna utställning är vår första chans att dela denna otroliga resa med allmänheten."

Bennu, en liten jordnära asteroid, har fängslat forskare på grund av dess potentiella koppling till en större kolrik asteroid som fanns för miljarder år sedan. Dess närhet till jorden vart sjätte år väckte intresset hos NASA, vilket ledde till OSIRIS-Rex-uppdraget. I oktober 2020 landade rymdfarkosten framgångsrikt på Bennus yta och samlade ett stenigt prov.

Medan uppdraget stötte på mindre bakslag, lyckades det dedikerade teamet få ut en riklig mängd damm och sten från TAGSAM-huvudet, som hade svårt med fästelement. Dessa prover har redan överträffat NASA:s ursprungliga mål att samla in 60 gram skräp, med en nuvarande summa på 2.48 uns (70.3 gram).

Preliminär analys av provet har avslöjat ett överflöd av kol- och vattenmolekyler, vilket ger värdefulla insikter om vår planets tidiga bildning. Tim McCoy betonade betydelsen av dessa fynd och sa, "proverna av Bennu har löftet att berätta om vattnet och organiska ämnen innan livet kom att bilda vår unika planet."

Se till att besöka Smithsonians National Museum of Natural History för att bevittna denna extraordinära visning som överbryggar klyftan mellan mänskligheten och universums vidsträckta vidd.

FAQ

F: Hur kan jag observera fragmenten från asteroiden Bennu?

S: Fragmenten från asteroiden Bennu kan observeras på Smithsonians National Museum of Natural History i Washington, DC

F: När kommer utställningen att äga rum?

S: Utställningen öppnar fredagen den 3 november.

F: Vad mer kommer att visas utöver asteroidfragmenten?

S: Utställningen kommer också att visa skalenliga modeller av rymdfarkosten OSIRIS-Rex och Atlas V 411-raketen.

F: Vilka intressanta upptäckter har gjorts från proverna hittills?

S: Preliminär analys av proverna har avslöjat ett överflöd av kol- och vattenmolekyler, vilket ger insikter om vår planets tidiga bildning.

F: Hur mycket skräp har samlats in från asteroiden Bennu?

S: NASA har återvunnit 2.48 uns (70.3 gram) stenar och damm, vilket överträffar det ursprungliga målet att samla in 60 gram skräp.