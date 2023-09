Varda rymdfarkost har fastnat i omloppsbana och väntar på godkännande för att återvända till jorden

By

En kommersiell rymdfarkost som ägs av Varda Space Industries, en startup som specialiserat sig på tillverkning i rymden, har varit i omloppsbana längre än väntat eftersom den väntar på regeringens godkännande för att återvända till jorden med en samling läkemedelsexemplar. Satelliten lanserades den 12 juni med det initiala målet om ett uppdrag på en månad för att visa upp företagets teknologi för att producera kommersiellt material, särskilt läkemedel, inuti en återvinningsbar kapsel utformad för att returnera produkterna till jorden för analys och kommersiell användning.

Återvinningen av Vardas kapsel är dock för närvarande pausad efter att Federal Aviation Administration (FAA) och det amerikanska flygvapnet nekat godkännande för dess landning i en avlägsen del av Utah. FAA uppgav att Varda lanserade sitt fordon utan återinträdestillstånd och inte uppfyllde regulatoriska krav. Varda har begärt omprövning av beslutet, som för närvarande är under behandling. Företaget hade riktat in sig på landningsmöjligheter i början av september vid Utah Test and Training Range men nekades tillstånd på grund av säkerhetsproblem.

Varda Space Industries har försäkrat att dess rymdfarkost är i gott skick och "frisk i alla system." Medan rymdfarkosten är designad för att förbli i omloppsbana i ett helt år vid behov, arbetar företaget aktivt med regeringspartners för att få tillbaka kapseln till jorden så snart som möjligt.

FAA:s kontor för kommersiella rymdoperationer är ansvarigt för licensiering av kommersiell uppskjutning och återinträde. Byrån granskar dock främst ansökningar om lanseringslicenser, och återinträdelicenser är relativt nytt. FAA har licensierat 82 kommersiella lanseringar i år, en betydande ökning från tidigare år. Det ökande antalet kommersiella uppskjutningar drivs främst av SpaceX:s stigande uppskjutningskadens. FAA har begärt ytterligare finansiering för att hålla jämna steg med den växande kommersiella rymdindustrin.

FAA:s primära bekymmer vid granskning av licensansökningar är allmänhetens säkerhet, risken för skador på egendom, miljöhot och nationella säkerhetskonsekvenser. Även om det är ovanligt att FAA direkt nekar en licensansökan, är återinträdesfordon fortfarande relativt ovanliga. Endast två företag har hittills fått en kommersiell FAA-licens för återinträde.

Varda och FAA har diskuterat företagets planer på att regelbundet återföra automatiserade rymdkapslar till jorden och dess potentiella inverkan på kommersiell flygtrafik.