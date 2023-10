Partiell solförmörkelse fängslade några invånare i New Hampshire

Några invånare i New Hampshire bjöds på en fängslande astronomisk händelse på lördagen när en partiell solförmörkelse prydde himlen. Enligt NASA var förmörkelsen synlig i alla 49 kontinentala amerikanska stater, i väntan på gynnsamma väderförhållanden.

Lokala invånare tog till New Hampshire ULocal Facebook-sida för att dela sina fantastiska fotografier av förmörkelsen som tagits på olika platser, inklusive Merrimack, Manchester och Gilmanton. Under händelsen passerade månen mellan jorden och solen, vilket orsakade en partiell blockering av solen. Den resulterande effekten beskrevs som en "bit ur solen", där månens skugga täckte cirka 17 % av solen under den maximala förmörkelsen i New Hampshire.

Den partiella solförmörkelsen började cirka 12:16, nådde sitt maximum cirka 1:34 och avslutades cirka 2:30. Även om det fanns en möjlighet för molntäcke under evenemanget, kunde många lyckliga observatörer i New Hampshire att bevittna denna sällsynta astronomiska händelse.

Det är viktigt att notera att observation av en solförmörkelse bör göras säkert för att skydda ögonen från skadliga strålar. Meteorologen Jacqueline Thomas gav tips om de säkraste sätten att se en partiell solförmörkelse.

New Hampshire-invånare kan se fram emot ännu en märklig solförmörkelseupplevelse på mindre än sex månader, eftersom en total solförmörkelse är planerad att inträffa.

Källor:

– NASA