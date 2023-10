Partiell månförmörkelse kommer att synas i Indien den 28-29 oktober 2023

By

En partiell månförmörkelse kommer att inträffa den 28-29 oktober 2023, med den umbrala fasen som börjar tidigt på den 29:e. Denna förmörkelse kommer att vara synlig från alla delar av Indien runt midnatt. Den umbrala fasen av förmörkelsen förväntas börja klockan 01:05 IST den 29 oktober och sluta klockan 02:24 IST. Förmörkelsens varaktighet kommer att vara cirka 1 timme och 19 minuter, med en liten magnitud på 0.126.

Denna månförmörkelse kommer att vara synlig i flera regioner över hela världen, inklusive västra Stilla havet, Australien, Asien, Europa, Afrika, östra Sydamerika, nordöstra Nordamerika, Atlanten, Indiska oceanen och södra Stilla havet.

Det är viktigt att notera att en månförmörkelse inträffar på en fullmånedag när jorden kommer in mellan solen och månen, och alla tre objekten är i linje. En total månförmörkelse inträffar när hela månen kommer under jordens skugga, medan en partiell månförmörkelse inträffar när endast en del av månen kommer under jordens skugga.

I Indien kommer nästa månförmörkelse efter denna händelse att vara den 07 september 2025, vilket kommer att vara en total månförmörkelse. Den sista månförmörkelsen som var synlig från Indien inträffade den 8 november 2022, och det var en total förmörkelse.

Källor:

