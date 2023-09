NASA:s Parker Solar Probe observerar kraftfull coronal massutstötning

By

NASA:s Parker Solar Probe har nyligen flugit genom en kraftfull coronal mass ejection (CME) nära solen, vilket ger värdefull information om hur solens plasma interagerar med interplanetärt damm. Denna CME är en av de mest intensiva som någonsin spelats in. För första gången har sonden observerat interaktionen mellan CME:er och interplanetärt damm, vilket kastar ljus över ett fenomen som teoretiserades för två decennier sedan men som aldrig hade observerats tidigare.

Analys av data som samlats in av sonden under genomgången publicerades i The Astrophysical Journal. Forskare som studerade CME drog slutsatsen att den rensade det interplanetära dammet upp till ett avstånd av cirka 6 miljoner miles från solen. Utrymmet som rensades upp fylldes dock snart med mer interplanetärt damm.

Parker Solar Probes Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kamera gav en vy av CME när rymdfarkosten passerade den. Till en början fångade kameran en fridfull vy av det djupa rymden, men det blev snabbt full av starkt ljus när materialbitar passerade.

Parker Solar Probe har gjort betydande upptäckter sedan lanseringen 2018. 2021 fick den sin första direkta kontakt med solens korona och har studerat solvinden. Uppkallad efter Eugene Parker, som teoretiserade förekomsten av solvind, genomförde sonden sin sjätte förbiflygning av Venus i augusti 2022 och kommer att fortsätta att samla in nya insikter om solens dynamik under sitt pågående uppdrag.

