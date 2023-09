Parasiter manipulerar myror för att klättra på grässtrån, upptäcker forskare

By

Forskare vid Köpenhamns universitets institution för växt- och miljövetenskap har gjort en fascinerande upptäckt om lansettleverflingor, en typ av parasit. Dessa flingor har den anmärkningsvärda förmågan att kontrollera myror och få dem att klättra upp och ner för grässtrån, vilket ökar risken för att flingorna konsumeras av större djur.

Livscykeln för lansettleverflingor börjar när deras ägg utsöndras av kor och hamnar i gräs. Sniglar får i sig dessa ägg, där de utvecklas till larver och förökar sig asexuellt. Sniglarna svarar på angreppet genom att bilda cystor runt maskarna, som sedan stöts ut som slembollar. Utan att de vet om det, konsumerar myror dessa slembollar tillsammans med masklarverna.

Väl inne i en myra vandrar larverna till antingen myrans mage eller hjärna. De som når hjärnan tar kontroll och beordrar myran att klättra upp i ett grässtrå och greppa om det. Detta beteende gör det lättare för större djur att av misstag få i sig myran och dess parasiter. Inuti den sista värden mognar maskarna och lägger ägg i värdens lever, vilket fullbordar cykeln.

Forskare som studerade infekterade myror i Danmarks Bidstrup-skogar fann att temperaturen spelade en betydande roll för myrornas beteende. Under svala dagar stannade myrorna kvar på gräset, men under varmare dagar gick de ner. Denna observation tyder på att maskarna till övervägande del manipulerar myrorna under natt- och morgontimmarna. Fynden betonar komplexiteten i parasitbeteende och belyser behovet av ytterligare forskning inom detta område.

Även om det är sällsynt, kan människor ibland bli infekterade av dessa parasiter. I sådana fall kan levern och gallgångarna skadas. Det är dock viktigt att notera att människor inte är den primära värden för lansettleverflingor.

Källor:

– Köpenhamns universitet, Institutionen för växt- och miljövetenskap

– Behavioral Ecology Journal