Förstå elektronbeteende i smälta salter för avancerade kärnreaktorer

Forskare från Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory och University of Iowa har gjort betydande framsteg i att förstå hur elektroner interagerar med smälta salter i avancerade kärnreaktorer. Genom att beräkningssimulera införandet av en överskottselektron i smält zinkkloridsalt kunde forskarna identifiera tre tillstånd som elektronen kan anta.

I det första scenariot blir elektronen en del av en molekylradikal som består av två zinkjoner. I det andra scenariot lokaliserar elektronen sig på en enda zinkjon. I det tredje scenariot delokaliseras elektronen och sprids ut diffust över flera saltjoner. Dessa fynd är avgörande för att förutsäga effekten av strålning på prestandan hos saltdrivna reaktorer.

Smältsaltreaktorer övervägs som en potentiell design för framtida kärnkraftverk. Därför är det ytterst viktigt att förstå hur smälta salter reagerar på hög strålning. Forskarna syftade till att belysa beteendet hos en elektron i kontakt med joner som utgör ett smält salt.

Även om studien inte svarar på alla frågor, ger den en avgörande utgångspunkt för ytterligare undersökning av interaktionen mellan elektroner och smälta salter. Forskarna tror också att de tre identifierade arterna som bildas av elektronerna på kort sikt potentiellt skulle kunna reagera och bilda mer komplexa under längre perioder.

Studien, med titeln "Är högtemperatursmälta salter reaktiva med överskott av elektroner? Case of ZnCl2”, publicerades i The Journal of Physical Chemistry B. Det valdes ut som ett ACS Editors' Choice, vilket indikerar dess potential för ett brett allmänintresse.

Denna forskning utfördes som en del av DOE:s Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ledd av Brookhaven National Laboratory. Forskargruppen planerar att fortsätta undersöka effekterna av strålning på andra saltsystem. Deras beräkningsforskning utfördes på DOE-användaranläggningar, inklusive Compute and Data Environment for Science vid Oak Ridge National Laboratory och National Energy Research Scientific Computing Center vid Lawrence Berkeley National Laboratory.

Att förstå elektronernas beteende i smälta salter är avgörande för utvecklingen av smältsaltreaktorer. Det hjälper till att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos dessa reaktorer, som anses vara ett lovande alternativ för framtida kärnenergiproduktion.

Källor:

– Lawrence Bernard, ORNL