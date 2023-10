The Orionid Meteor Shower: A Spectacular Celestial Event

By

Meteorregn Orionid, som beskrivs av NASA som en av årets vackraste skurar, kommer att nå sin topp under de kommande dagarna. Orionidernas meteorer är kända för sin ljusstyrka och hastighet och färdas i häpnadsväckande 148,000 41 miles per timme eller XNUMX miles per sekund. Några av dessa meteorer lämnar efter sig glödande tåg gjorda av skräp, vilket bidrar till den himmelska uppvisningens prakt.

Enligt NASA kommer meteorerna att ramas in av några av de ljusaste stjärnorna på natthimlen, vilket ger en spektakulär bakgrund för observatörer. Duschen började den 26 september och kommer att fortsätta till den 22 november, men toppen väntas den 21 oktober. Under denna tid kan tittare i månlösa himmel förvänta sig att se cirka 23 meteorer i timmen.

Orionidernas meteorregn inträffar årligen när jorden passerar genom ett område fyllt med skräp från Halleys komet. Detta skräp, som består av dammpartiklar från kometen, är ansvarigt för de ljusstrimmor som ses som meteorer när de kolliderar med jordens atmosfär.

För att observera Orionid meteorregn är det bäst att hitta en plats borta från ljuskällor. Det tar ungefär 30 minuter för ögonen att anpassa sig till mörkret, vilket möjliggör bättre synlighet av meteorerna. På norra halvklotet rekommenderas att ligga platt på rygg med fötterna vända mot sydost, medan det på södra halvklotet rekommenderas att peka fötterna mot nordost.

Att lokalisera stjärnbilden Orion, från vilken meteorskuren har fått sitt namn, kommer att guida observatörer till den strålande punkten på himlen. Men för en mer spektakulär utsikt är det bäst att titta minst 45 till 90 grader bort från Orion, eftersom det kommer att få meteorerna att se längre och mer imponerande ut.

Efter oktober kan astronomientusiaster se fram emot Leonidernas meteorregn i november. Leoniderna, orsakade av skräp från kometen Tempel-Tuttle, kommer att överlappa kort med Orioniderna innan de når sin topp den 18 november.

Skönheten med meteorregn ligger i underverket att bevittna himmelska föremål som interagerar med jordens atmosfär. Den tjänar som en påminnelse om vårt universums viddhet och storslagenhet. Så markera dina kalendrar och förbered dig på att bli imponerad av prakten från meteorregn Orionid!

Definitioner:

Orionid meteorregn: En årlig meteorregn som inträffar när jorden passerar genom skräpspåret efter Halleys komet.

Halleys komet: En berömd periodisk komet som tar ungefär 76 år att kretsa runt solen.

Strålande punkt: Den punkt på himlen från vilken meteorer i en meteorregn ser ut att härröra.

Källor:

– NASA

– American Meteor Society