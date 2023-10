Gör dig redo för den spektakulära Orionid-meteorskuren i helgen

By

Om du letar efter en bländande himmelsk show, glöm inte att titta upp i helgen för att få en glimt av Orionidernas meteorregn. Duschen är inställd på sin topp vid 8:10 ET på söndag, men synliga meteorer kan ses sträcka sig över himlen hela helgen, med en hastighet på 20 till XNUMX meteorer per timme. Denna astronomiska händelse kan bevittnas från vilken del av världen som helst under natten.

För att maximera dina chanser att upptäcka en meteor, rekommenderas att vara ute tidigt på morgonen. Strålningen, som är den punkt där meteorerna verkar härröra från, kommer att vara som högst runt klockan 2 i vilken tidszon som helst. Dr Ashley King, en planetarisk forskare vid Natural History Museum i London, föreslår dock att meteorer kommer att börja dyka upp så fort det blir mörkt.

En faktor att tänka på är månens fas under denna händelse. I helgen kommer månen att vara i sin första kvartsfas och kommer att gå ner nära midnatt. Enligt American Meteor Society kan månens ljusstyrka störa meteorsynlighet något. King rekommenderar att man väntar på att månen ska gå ner för optimala visningsförhållanden. Även om du befinner dig i en stad med ljusföroreningar bör du ändå kunna se några meteorer med lite tålamod.

Orionidernas meteorregn inträffar årligen när jorden passerar genom skräpet som lämnats efter av Halleys komet. När fragmenten kommer in i jordens atmosfär skapar de bländande ljusstrimmor på himlen. Denna meteorregn är uppkallad efter stjärnbilden Orion, varifrån meteorerna verkar stråla ut.

Missa inte detta tillfälle att bevittna den vackra uppvisningen av naturens fyrverkerier. Hitta en mörk plats borta från stadens ljus, luta dig tillbaka och njut av den fascinerande showen skapad av meteorregn Orionid.

