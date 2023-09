Forntida träkonstruktion, beräknad vara över 475,000 XNUMX år gammal, upptäckt i Afrika

By

Forskare har avslöjat vad som verkar vara världens äldsta kända träkonstruktion på stranden av floden Kalambo i Zambia och Tanzania. Denna struktur, som beräknas vara över 475,000 XNUMX år gammal, är före uppkomsten av moderna människor. Arrangemanget av stockar gjordes genom att forma två stockar med vassa stenverktyg och kan ha fungerat som en gångväg eller plattform för mänskliga förfäder som bodde i området.

Märken på stockarna tyder på att de kapades, hackades och skrapades med hjälp av olika stenredskap som hittades på platsen. En bushwillow stock vilar ovanpå en annan stock, säkrad med en stor inverterad U-formad skåra. Professor Larry Barham, ledande arkeolog från University of Liverpool, tror att strukturen kunde ha varit en del av en gångväg, en grund för en plattform eller till och med en plats för förvaring eller skydd.

Träföremålen som upptäcktes på platsen daterades till minst 476,000 XNUMX år gamla, långt innan Homo sapiens uppstod. Det är troligt att Homo heidelbergensis, en föregångare till moderna människor, skapade denna struktur. Upptäckten är betydande eftersom trä sällan överlever under så långa perioder, men de vattensjuka sedimenten vid Kalambo Falls hjälpte till att bevara träet.

Utöver stockstrukturen hittades andra träföremål, bland annat en grävpinne, en kil, en kluven gren som kan ha varit en del av en fälla och en stockhuggning i båda ändar. Dessa fynd tyder på att tidiga människor använde storskaliga material, som sten och trä, för att forma och omvandla sin miljö.

Forskarna planerar att fortsätta utgrävningarna på platsen och hoppas kunna samarbeta med den zambiska regeringen för att Kalambofallen ska erkännas som en UNESCO: s världsarvslista. Dr. Sonia Harmand från Stony Brook University beskrev upptäckten som banbrytande, och betonade dess värde för att öka vår förståelse för användningen av organiska material under tidig mänsklig evolution.

