Paleontology Themed Art: A Collaboration of Human and Technological Skills

Konst med paleontologitema utvecklas till ett samarbete mellan mänskliga konstnärer och digitala verktyg. Traditionella paleokonstnärer som skapar konst utan hjälp av teknik blir sällsynta på fältet. En sådan konstnär, Jan Vriesen, är specialiserad på att skapa förhistoriska bakgrunder för museiutställningar och har arbetat med institutioner som Denver Museum of Nature and Science och American Museum of Natural History.

Trots att han är 81 år gammal fortsätter Vriesen att utföra uppdrag för dem som uppskattar hans talang för att föreställa sig det avlägsna förflutna. Han samarbetar med geologer och paleontologer för att skapa handmålade scener som väcker gamla landskap till liv. Nyligen färdigställde Vriesen ett par målningar som visar ett berömt fossilt stenbrott som det såg ut för 150 miljoner år sedan, och en scen från Jurassic Morrison-formationen som den troligen såg ut för 145 miljoner år sedan.

Dessa målningar beställdes av geologen Bob Raynolds, som ville skänka dem till den ideella organisationen Friends of Dinosaur Ridge. Målningarna visar upp de antika landskapen som inspirerade organisationens bevarandeinsatser, som syftar till att skydda fossila platser och tillhandahålla utbildningsprogram för allmänheten.

De nya målningarna kommer att visas i Dinosaur Ridge Discovery Center, så att besökare kan föreställa sig hur området såg ut när det beboddes av dinosaurier. Dinosaur Ridge, förvärvad av Jefferson County Open Space 1973, är utsedd som Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen är en kanadensisk konstnär som nu bor i Minnesota med sin fru och husdjur. Hans intåg i paleokonsten började på 1970-talet när han tog över ett projekt på Royal British Columbia Museum. Sedan dess har han fått ett erkännande inom området.

Medan Vriesen föredrar traditionella konstmetoder, erkänner han teknikens inflytande inom sitt område. Han skämtar om att vara en "neandertalare" när det kommer till datorarbete men förstår att digital kompetens värderas allt mer i branschen.

Sammantaget håller konsten med paleontologitema på att bli ett samarbete mellan mänsklig kreativitet och digitala verktyg, vilket gör att konstnärer som Jan Vriesen kan väcka det avlägsna förflutna till liv med sin talang och fantasi.

