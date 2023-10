Ny metod för avancerad elektronik och datalagring med ferroelektricitet

By

En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Flinders University och UNSW Sydney har undersökt användningen av omkopplingsbar polarisering i en ny klass av kiselkompatibla metalloxider. Dessa fynd har potential att bana väg för utvecklingen av avancerade elektroniska enheter, inklusive högdensitetsdatalagring, ultralågenergielektronik, flexibel energiinsamling och bärbara enheter.

Forskningen fokuserade på observation av nanoskala inneboende ferroelektricitet i tunna filmer av magnesium-substituerad zinkoxid. Denna egenskap, liknande magnetism, kännetecknas av permanent elektrisk polarisering som är ett resultat av elektriska dipoler med motsatt laddade ändar. Möjligheten att byta polarisering mellan olika tillstånd gör dessa material mycket värdefulla för tekniska tillämpningar, såsom snabbt nanoelektroniskt datorminne och elektroniska apparater med låg energi.

Denna studie är betydelsefull eftersom den introducerar en ny klass av kiselkompatibla metalloxider med wurtzite-kristallstrukturer, vilket erbjuder enklare material för avancerade enheter. Forskarna tror att dessa fynd har viktiga konsekvenser för utvecklingen av ny teknik.

Traditionellt har denna egenskap hittats i komplexa perovskitoxider som är utmanande att integrera i halvledartillverkningsprocesser på grund av stränga processkrav. Den nya klassen av metalloxider som upptäckts i denna studie ger dock en potentiell lösning på denna utmaning.

Denna forskning öppnar upp möjligheter för utvecklingen av elektroniska enheter och datalagring genom att utnyttja kraften i ferroelektricitet. Det banar väg för utveckling av mer effektiva och mångsidiga teknologier som sömlöst kan integreras i vardagen.

