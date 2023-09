Pink Diamond Discovery ger insikter i bildningsprocessen

Forskare som studerar västra Australiens Argyle-diamantfyndighet har fått nya insikter om bildandet av rosa diamanter och andra färgvarianter, enligt en studie publicerad i tidskriften Nature Communications. Argylegruvan, som har stått för 90 % av världens rosa diamanter, är nu stängd, vilket gör dessa ädelstenar ännu mer sällsynta och värdefulla. Slipade rosa diamanter av högsta kvalitet kan ge priser i tiotals miljoner dollar.

Studien fokuserade på att förstå de geologiska förhållanden som är nödvändiga för bildandet av rosa diamanter. Genom att analysera prover från Argyle-gruvan kunde forskare identifiera de specifika förhållanden som krävs för att dessa sällsynta ädelstenar ska utvecklas. Denna kunskap kan potentiellt leda till upptäckten av nya fyndigheter av rosa diamanter i andra områden.

Rosa diamanter bildas under extremt tryck och höga temperaturer djupt inne i jordens mantel. De är sammansatta av rent kol, precis som vita diamanter, men deras unika färg kommer från närvaron av en sällsynt atomstruktur som absorberar grönt ljus. Den exakta processen för hur rosa diamanter får sin färg är fortfarande till stor del ett mysterium, men denna senaste forskning för forskare närmare att reda ut gåtan.

Argylegruvan, med sina enorma reserver av rosa diamanter, har varit en betydande källa till dessa värdefulla ädelstenar i flera decennier. Dess stängning i november 2020 markerade slutet på en era för diamantindustrin, vilket ökade önskvärdheten och värdet av befintliga rosa diamanter.

Även om studien ger viktiga insikter i bildningsprocessen för rosa diamanter, behövs ytterligare forskning för att till fullo förstå de villkor som krävs för att de ska skapas. Icke desto mindre ger denna upptäckt nytt hopp för den framtida upptäckten av rosa diamantfyndigheter på andra håll i världen.

Källor:

– “Rosa diamanter: Forskare avslöjar geologiska recept bakom världens mest sällsynta och värdefulla ädelstenar” – CNN

– Studie: “Pink Diamonds: Insights into Their Origin from a Trace Element Signature for the Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications