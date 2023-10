Ny forskning syftar till att minska biverkningar av nanoteknik inom medicin

En nyligen publicerad studie publicerad i Nature Nanotechnology föreslår en strategi för att minimera de negativa biverkningarna i samband med intravenös injektion av nanopartiklar som vanligtvis används inom medicin. När nanopartiklar injiceras i kroppen kan de aktivera en del av immunsystemet som kallas komplement. Komplement är en grupp proteiner som känner igen och neutraliserar främmande ämnen, inklusive nanopartiklar. Detta immunsvar kan leda till biverkningar som andnöd, förhöjd hjärtfrekvens, feber, hypotoni och till och med anafylaktisk chock.

Forskarna, ledda av professor Dmitri Simberg från University of Colorado Skaggs School of Pharmacy, syftade till att bättre förstå och hitta en lösning för att förhindra dessa biverkningar. De samarbetade med Dr. Michael Holers från University of Colorado School of Medicine för att studera effekten av komplementhämmare injicerade med nanopartiklar i djurmodeller.

Studien fokuserade på en specifik grupp av komplementhämmare som kallas "regulatorer". Forskarna fann att dessa regulatorer effektivt hämmade komplementaktivering av nanopartiklar i både humant serum in vitro och i djurmodeller. Genom att injicera regulatorerna i mycket låga doser kunde de fullständigt och säkert blockera aktiveringen av komplement av nanopartiklar i djurmodellerna.

Dessutom upptäckte forskarna att endast en liten del av nanopartiklar som kommer in i blodet i en standardinjektion faktiskt aktiverade komplement. Detta fynd tyder på att komplementregulatorer kan arbeta snabbt för att mildra immunaktivering när nanopartiklar börjar aktivera komplement.

Dessa resultat ger en bättre förståelse för hur komplementregulatorer kan hjälpa kroppen att reagera mer gynnsamt på nanopartiklar. Forskargruppen tror att ytterligare utforskning av användningen av regulatorer med nanopartiklar kan förbättra effektiviteten och tolerabiliteten av nanoteknikbaserade terapier och vacciner.

Nästa steg för forskarna är att testa komplementhämmarna med flera nanopartiklar och i olika sjukdomsmodeller för att fullt ut förstå potentialen i detta tillvägagångssätt. Det slutliga målet är att tillämpa denna forskning i en klinisk miljö.

Sammantaget erbjuder denna studie en lovande strategi för att mildra de negativa biverkningar som är förknippade med användningen av nanopartiklar inom medicin. Genom att förstå och kontrollera komplementaktivering kan nanoteknikens potential i medicinska behandlingar maximeras samtidigt som biverkningar minimeras.

källa:

Naturen Nanotechnology (2023). Hämning av akuta komplementsvar mot bolusinjicerade nanopartiklar av målinriktade, kortcirkulerande regulatoriska proteiner. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z