Ny forskning avslöjar marina bakterier förlorade flageller och andra egenskaper när de återvänder till havet

En nyligen genomförd studie utförd av US Department of Energy Joint Genome Institute, i samarbete med forskare från University of Nevada, Las Vegas, har avslöjat överraskande fynd om bakterier från phylum Chloroflexota. Dessa bakterier, som är kända för sin förmåga att bryta ner föroreningar och återvinna kol, visade sig ha flageller i varma källor men förlorade denna egenskap när de utvecklades till att befolka marina miljöer för hundratals miljoner år sedan.

Forskarna fokuserade specifikt på en klass inom Chloroflexota som heter Dehalococcoidia, som har förmågan att bryta ned skadliga kemikalier som finns i bekämpningsmedel och köldmedier. Genom genom och metagenomisk sekvensering upptäckte de att dehalococcoidia som lever i varma källor hade flageller, en egenskap som inte tidigare var känd i Chloroflexota. Däremot saknade deras havslevande motsvarigheter flageller, vilket tyder på att dessa strukturer gick förlorade under den evolutionära anpassningen till marina miljöer.

Studien avslöjade också andra överraskande egenskaper hos den varma källan Dehalococcoidia. Några av dessa egenskaper hade försvunnit i bakterier som hade utvecklats för att leva i havet, medan rester av andra egenskaper fanns kvar. Till exempel uppvisade både varma källor och havslevande Dehalococcoidia en förlust av cellväggar och ett komplext utvecklingsmönster för gener relaterade till att äta växtföreningar. Detta tyder på att dessa bakterier sannolikt är beroende av samarbete med andra mikroorganismer i deras samhälle för att bryta ner växtmaterial.

Dessutom fann forskarna att den varma källan Dehalococcoidia hade enzymer för att syntetisera eller bryta ned växthormoner, vilket indikerar att deras landboende motsvarigheter kan ha förmågan att manipulera växttillväxt.

Att förstå den evolutionära historien och unika egenskaperna hos Chloroflexota-bakterier kan ha viktiga konsekvenser för konstruktion av mikroorganismer för tillämpningar som produktion av biobränsle. Genom att utnyttja deras olika metaboliska kapacitet kan forskare kunna utveckla mer hållbara och effektiva processer i olika industrier.

Ytterligare studier av dessa bakterier skulle kunna belysa den potentiella användningen av mikrobiella processer i biobränsleproduktion och andra hållbara tillämpningar.

