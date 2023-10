Kartläggningsverktyg Lås upp mysterier med vattenis under ytan på Mars

Förfinade kartläggningstekniker kastar nytt ljus över närvaron av vattenis under ytan på Mars, och erbjuder värdefulla insikter för framtida robot- och mänskliga uppdrag till den röda planeten.

Forskare som är involverade i NASA:s Mars Subsurface Water Ice Mapping-projekt (SWIM) har genererat tre detaljerade kartor som avslöjar fördelningen av is på olika djup. Genom att använda data från High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)-kameran ombord på Mars Reconnaissance Orbiter kunde teamet förfina sina kartläggningstekniker och få en tydligare förståelse för var underjordisk is finns.

Kartorna, som visar is på djup från noll till en meter, en till fem meter och djupare än fem meter, fungerar som ett avgörande verktyg för uppdragsplanerare och forskare. Informationen som samlas in kan användas för att identifiera potentiella landningsplatser för framtida uppdrag för att studera grund is och underlätta resursutvinning för livsuppehållande och bränslegenerering.

"Våra kartor är också viktiga för framtida landningsuppdrag, både robotiska och mänskliga. Uppdragsplanerare som vill studera grund is kan använda våra kartor som en del av valet av landningsplats”, förklarar Nathaniel Putzig, en av huvudutredarna i SWIM-projektet.

Dessa kartor har också ytterligare betydelse inom området för exobiologistudier. Ice on Mars fungerar inte bara som en värdefull resurs för att upprätthålla mänskligt liv utan kan också spela en roll för att bevara potentiella biosignaturer av forntida liv. Isen skulle kunna skydda dessa känsliga signaturer från skadlig joniserande strålning, vilket gör dem mer mottagliga för upptäckt av framtida uppdrag.

Upptäckten av "polygonterräng" är ett annat övertygande fynd som är ett resultat av kartläggningsinsatserna. I dessa regioner expanderar underjordisk is och drar ihop sig säsongsmässigt, vilket orsakar bildandet av distinkta polygonala sprickor på Mars yta. Observationen av dessa sprickor som sträcker sig runt nya nedslagskratrar indikerar närvaron av dold is under ytan.

FAQ

1. Hur skapades kartorna över vattenis under ytan på Mars?

Kartorna genererades med hjälp av förfinade kartläggningstekniker och data från HiRISE-kameran ombord på Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Vilken betydelse har dessa kartor?

Kartorna hjälper uppdragsplanerare att identifiera potentiella landningsplatser för framtida uppdrag och underlätta studiet av ytlig is och utvinning av resurser på Mars. De har också värde för exobiologistudier eftersom isen kan bevara biosignaturer från forntida liv.

3. Vilken betydelse har ”polygonterräng”?

"Polygon terräng" hänvisar till bildandet av polygonala sprickor på Mars-ytan orsakade av säsongsmässig expansion och sammandragning av is under ytan. Observationen av dessa sprickor runt nya nedslagskratrar tyder på närvaron av dold is under ytan.

4. Vilka andra överväganden är nödvändiga för mänskliga uppdrag till Mars?

Förutom vatten-isresurser måste landningsplatsens säkerhet, sol- och termiska specifikationer och andra faktorer beaktas när man planerar mänskliga uppdrag till Mars.

källa: phys.org