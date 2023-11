A Deep Dive into Martian Ice: Exploring the Mysteries of the Red Planet

By

NASA:s banbrytande Subsurface Water Ice Mapping-projekt (SWIM) presenterade nyligen sin senaste karta, som kastar ljus över de potentiella platserna för underjordisk vattenis på Mars. Denna ovärderliga resurs kommer att spela en viktig roll för att avgöra vart framtida mänskliga uppdrag ska riktas på den röda planeten.

Leds av det uppskattade Planetary Science Institute och förvaltas av NASA:s Jet Propulsion Laboratory, har SWIM sammanställt data från flera Mars-uppdrag sedan 2017. Projektet syftar till att konstruera en heltäckande karta, som indikerar sannolikheten för vattenis i olika Mars-regioner.

För att skapa sin senaste karta förlitade sig forskare kraftigt på data som samlats in av Context Camera (CTX) och High-Resolution Imaging Experiment (HIRISE), båda ombord på Mars Reconnaissance Orbiter. Dessa instrument ger högupplösta bilder, vilket möjliggör identifiering av små nedslagskratrar som potentiellt exponerar underliggande isavlagringar. Dessutom kan de upptäcka "polygonterräng" som kännetecknas av sprickor orsakade av upprepad smältning och återfrysning av is under ytan.

Vikten av att identifiera dessa isavlagringar kan inte överskattas, särskilt för uppdragsplanering som involverar mänsklig utforskning. Tillgång till vatten på Mars skulle avsevärt underlätta uthållig astronautnärvaro, vilket minskar behovet av att transportera stora mängder vatten från jorden. Det är dock en delikat balansgång. Medan vattenrika områden nära Mars-polerna verkar lovande, innebär landning i extremt kalla områden utmaningar. Besättningar skulle kräva ytterligare energi för att bekämpa de svåra förhållandena, vilket skulle kunna äventyra uppdragets framgång.

Enligt Sydney Do, projektledare för SWIM, "Om du skickar människor till Mars vill du få dem så nära ekvatorn som du kan", och betonar önskan att hitta en idealisk landningszon med tillgänglig is och en lämplig latitud.

Utöver uppdragsplanering har SWIMs kartor potential att reda ut mysterierna kring Mars säregna landskap. Variationer i vattenisens fördelning över medelbreddgrader är fortfarande dåligt förstådda. Den senaste SWIM-kartan kan bana väg för nya hypoteser och ge insikter i de underliggande faktorerna som påverkar dessa variationer, vilket förklaras av Nathaniel Putzig, SWIMs medledare vid Planetary Science Institute.

När mänsklighetens nyfikenhet att utforska Mars intensifieras, fortsätter SWIM-projektet att vägleda framtida uppdrag genom att avslöja hemligheterna gömda under planetens gåtfulla yta. Med varje karta kommer vi närmare att förstå den spännande lockelsen hos vår närliggande himlakropp.

FAQ:

1. Hur bestämmer SWIM potentiella platser för vattenis under ytan på Mars?

SWIM använder data som samlats in från olika NASA Mars-uppdrag, inklusive Context Camera (CTX) och High-Resolution Imaging Experiment (HIRISE) ombord på Mars Reconnaissance Orbiter. Dessa instrument ger detaljerade bilder för att identifiera isrika områden och sprickor orsakade av issmältning och återfrysning.

2. Varför är det viktigt att hitta vattenis under ytan på Mars?

Tillgång till vattenis på Mars är avgörande för framtida mänskliga uppdrag, eftersom det skulle kunna fungera som en viktig resurs för uthållig närvaro på planeten. Det skulle avsevärt minska behovet av att transportera stora mängder vatten från jorden.

3. Vilka utmaningar är förknippade med att landa nära marspolerna?

Medan regioner nära polerna sannolikt har rikligt med vattenis, utgör extrem kyla en utmaning. Astronauter skulle behöva ytterligare energi för att hålla sig varma, vilket kan påverka uppdragets framgång.

4. Hur kan SWIMs kartor bidra till vår förståelse av Mars?

SWIM:s kartor hjälper forskare att identifiera variationer i vattenisfördelning, vilket leder till nya hypoteser och insikter om de faktorer som påverkar dessa variationer.

