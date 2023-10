Ny upptäckt: Lorrainosaurus Fossil kastar ljus över Plesiosauriernas tidiga utveckling

Ett team av paleontologer från olika institutioner har gjort en spännande ny upptäckt om utvecklingen av plesiosaurier, en uråldrig klädsel av havsdjur. Forskarna studerade ett fossil av Lorrainosaurus inrymt på Luxemburgs naturhistoriska nationalmuseum och fann att plesiosaurier utvecklades tidigare än man tidigare trott. Deras resultat publiceras i tidskriften Scientific Reports.

Plesiosaurier var stora, hajliknande varelser som levde i haven för miljoner år sedan. De var kända för sin storlek och kraftfulla käkar, vilket gav dem smeknamnet "havsmördare". Genom sin studie har paleontologer lärt sig att vissa arter av plesiosaurier växte upp till 14.5 meter långa och hade två par sidofenor, vilket ger dem överlägsen smidighet när det gäller att förfölja byten.

Fossilet Lorrainosaurus upptäcktes nära Lorrain, Frankrike, av amatörpaleontologer 1983. Det studerades senare av forskare vid MNHN innan det visades upp. Den nya studien tog en ny titt på fossilet och identifierade det som ett nytt släkte, som de döpte till Lorrainosaurus. Forskarna observerade också att just detta fossil var mindre än andra relaterade exemplar, och mätte cirka 6 meter långt.

Genom att undersöka egenskaperna hos fossilet Lorrainosaurus och jämföra dem med andra fynd, fastställde forskargruppen att Lorrainosaurus var en av de tidigaste plesiosaurierna, vilket gav upphov till större marina reptiler under senare perioder. Dessutom upptäckte de att plesiosaurier utvecklades tidigare än man tidigare trott, och går tillbaka till mellanjuraperioden. De fann också att plesiosaurier övervägande bebodde området som nu är Västeuropa.

Denna nya upptäckt ger värdefull insikt i plesiosauriernas tidiga evolution och ekologiska betydelse. Den belyser hur dessa topprovdjur existerade och frodades i cirka 80 miljoner år. Ytterligare forskning inom detta område kommer att fortsätta att fördjupa vår förståelse av förhistoriskt marint liv.

