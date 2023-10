En ny modell för förbättrad representation av svart kol i globala klimatmodeller

By

Forskare har identifierat brister i representationen av svart kol (BC), en viktig komponent i atmosfäriska aerosoler, i nuvarande globala klimatmodeller (GCM). En färsk studie av Chen et al. undersöker de mikrofysiska och optiska egenskaperna hos BC som påverkar dess strålningseffekter, och föreslår en förbättrad optisk aerosolmodell för att åtgärda dessa brister.

BC är känt för sin starka ljusabsorberande förmåga och sitt bidrag till klimatuppvärmningen. Emellertid har absorptionseffektiviteten och effekterna av global uppvärmning av aerosoler visat sig vara överskattade i GCM på grund av den otillräckliga representationen av de komplexa blandningstillstånden i BC.

Chen et al. analyserade observationer av flera källor av partikelstorleksfördelning och blandningstillstånd för att identifiera viktiga BC-egenskaper som signifikant påverkar dess strålningseffekter. De utvecklade sedan en förbättrad aerosoloptisk modell som bättre redogör för dessa egenskaper baserat på observationerna. Denna förbättrade modell implementerades sedan i en GCM.

Forskarna utvärderade prestandan för den nya modellen med hjälp av fältobservationer. Resultaten visade att den förutsagda BC-absorptionen från de förbättrade representationerna överensstämde mer med globala BC-observationer. Detta tillskrevs den mer exakta förutsägelsen av BC-relaterade mikrofysiska egenskaper och blandningsegenskaper.

Vidare fann forskarna att den förbättrade representationen av BC ledde till en minskning av dess strålningskraft och klimateffekter med upp till 24 procent. Detta understryker vikten av att korrekt representera BC i GCM för mer tillförlitliga klimatprognoser.

Denna studie, med titeln "En aerosoloptisk modul med observationsbegränsade egenskaper för svart kol för globala klimatmodeller", publicerades i Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Sammanfattningsvis, Chen et al. har utvecklat en förbättrad modell för att representera BC i GCM, som tar itu med brister i de mikrofysiska och optiska egenskaperna hos BC. Resultaten visar att denna ökade representation leder till bättre överensstämmelse med globala observationer och en minskning av BC:s klimateffekter. Denna forskning bidrar till vår förståelse av BC:s roll i klimatförändringen och ger ett värdefullt verktyg för att förbättra klimatprognoser.

Källor:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). En optisk aerosolmodul med observationsbegränsade egenskaper för svart kol för globala klimatmodeller. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.