NASA:s Mars Helikopter uppfinningsrikedom överträffar förväntningarna med back-to-back-flyg

NASA:s Mars-helikopter, Ingenuity, fortsätter att uppnå anmärkningsvärda milstolpar och överträffar uppdragsgruppens förväntningar. Sedan dess historiska första flygning på Mars-ytan i april 2021, där det blev det första flygplanet att göra en motordriven, kontrollerad flygning på en annan planet, har Ingenuity tänjt på gränserna för vad som är möjligt för en liten drönareliknande maskin.

Bara under den senaste månaden har den 4 tum höga helikoptern på 19 pund satt tre nya rekord. Den nådde ett nytt höjdrekord på 79 fot (24 meter) över den röda planetens yta, och den uppnådde också en rekordhastighet på 22.4 mph (10 meter per sekund) under sin 62:a flygning, vilket översteg sitt tidigare hastighetsrekord på 17.9 mph (8) Fröken).

Nu, i en annan banbrytande prestation, har NASA:s Jet Propulsion Laboratory (JPL) meddelat att Ingenuity framgångsrikt genomförde back-to-back-flygningar på varandra följande dagar. De 65:e och 66:e flygningarna ägde rum den 2 och 3 november, och JPL bekräftade deras framgång på tisdagen.

Under dessa flygningar tillryggalade Ingenuity en kort sträcka på bara 23 fot (7 meter) i den första flygningen, följt av en ompositioneringsövning som bara flyttade den ett par fot. Denna ompositionering var nödvändig för att förbereda en två veckors kommunikationsavstängning med JPL på grund av ett fenomen som kallas solkonjunktion. Solkonjunktion uppstår när jordens och Mars banor placerar de två planeterna på motsatta sidor av solen, vilket resulterar i en tillfällig kommunikationsblockering. Denna händelse inträffar ungefär en gång vartannat år.

Trots kommunikationsavstängningen kommer Ingenuity och dess medföljande rover, Perseverance, att återuppta sina respektive uppgifter när kommunikationen återställs senare denna månad. Uthållighet kommer att fortsätta att utforska Mars-ytan i jakt på bevis på uråldrigt mikrobiellt liv, medan Ingenuitys flygbilder kommer att hjälpa till att planera rutter för rover över utmanande terräng. Data som samlas in av Ingenuity kommer också att bidra till utvecklingen av mer avancerade versioner av helikoptern för framtida uppdrag.

FAQ:

F: Vilka rekord har ingenuity satt nyligen?

S: Ingenuity satte nyligen ett nytt höjdrekord på 79 fot och uppnådde en rekordhastighet på 22.4 mph under sin 62:a flygning.

F: Vad är solkonjunktion?

S: Solkonjunktion är ett fenomen som uppstår när jordens och Mars banor placerar de två planeterna på motsatta sidor av solen, vilket resulterar i en tillfällig kommunikationsblockering.

F: Vad kommer uppfinningsrikedom och uthållighet att göra under kommunikationsavstängningen?

S: Under kommunikationsavstängningen kommer Ingenuity att ha en två veckors viloperiod, medan Perseverance kommer att fortsätta sin utforskning av Mars yta.

F: Hur kommer Ingenuitys data att hjälpa framtida uppdrag?

S: Data som samlas in av Ingenuity kommer att hjälpa ingenjörer att designa mer avancerade versioner av helikoptern för framtida uppdrag på Mars.