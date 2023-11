NASA:s rymdfarkost Lucy börjar ett historiskt möte med asteroider på resan till Jupiter

By

NASA:s rymdfarkost Lucy inledde sitt monumentala uppdrag till Jupiter och gjorde sitt första möte med den minsta asteroiden på sin resa. Rymdfarkosten, uppkallad efter den forntida mänskliga förfadern, passerade förbi den pintstora asteroiden vid namn Dinkinesh, som ligger 300 miljoner miles bort i det huvudsakliga asteroidbältet bortom Mars. Detta möte fungerade som en torrkörning för uppdraget, vilket gjorde att Lucy kunde testa sina instrument innan hon möter större och mer fängslande asteroider i framtiden.

Dinkinesh, som bara mäter en halv mil tvärs över, är bara början. Lucys primära mål är trojanerna, en grupp outforskade asteroider nära Jupiter som tros ha värdefull information om vårt solsystems tidiga dagar. Dessa trojaner, som uppskattas vara 10 till 100 gånger större än Dinkinesh, anses vara tidskapslar från början av vår kosmiska historia.

Lucy, som lanserades av NASA för två år sedan för ett uppdrag på nästan 1 miljard USD, siktar på att svänga förbi åtta trojaner innan sitt sista möte med de två sista asteroiderna 2033. Till skillnad från tidigare uppdrag som returnerade asteroidprover eller insamlad data, kommer Lucy enbart att ta bilder och vetenskapliga mätningar under dess förbiflygningar.

Trots en lös solvinge på rymdfarkosten som inte kunde låsas fast, tror flygledare att den är tillräckligt stabil för hela uppdraget. Slutförandet av onsdagens förbiflygning markerar slutet på vad NASA har kallat "Asteroid Autumn", efter återkomsten av spillror från en asteroid i september och lanseringen av en rymdfarkost till den metallrika asteroiden Psyche i oktober.

Mötet med Dinkinesh erbjuder en oöverträffad möjlighet att studera en asteroid som tidigare bara har varit en "olöst fläck" i teleskopiska observationer, enligt Hal Levison, ledande forskare vid Southwest Research Institute. Under nästa vecka kommer Lucy att överföra alla bilder och data som samlats in under förbiflygningen, vilket ger både forskare och rymdentusiaster en närmare titt på asteroidernas mystiska värld och vårt solsystems spännande förflutna.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är trojaner? Trojaner är en grupp av asteroider som delar Jupiters bana, placerade runt Lagrange-punkterna där gravitationen från solen och Jupiter balanserar ut. De fungerar som ett slags kosmiskt "moln" som släpar efter gasjätten. Hur bildas asteroider? Asteroider är rester från de tidiga stadierna av vårt solsystems bildning. De är sammansatta av sten, metall och ibland organiska föreningar. De flesta asteroider finns i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, medan andra kan hittas i olika delar av vårt solsystem. Vad är syftet med Lucy-uppdraget? Lucy-uppdraget syftar till att studera och utforska en mångfald av trojanska asteroider, samla in värdefull data om deras sammansättning, ursprung och deras roll i att ge insikter om bildandet och utvecklingen av vårt solsystem. Hur bestämmer forskare åldern på asteroider? Forskare använder olika tekniker för att uppskatta asteroidernas ålder, inklusive radioaktiva dateringsmetoder, som analyserar förfallet av specifika element i rymdstenarna. Genom att studera de isotopiska sammansättningarna av dessa element kan forskare bestämma asteroidernas ålder.