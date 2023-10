NASA:s rymdfarkost Lucy förbereder sig för nära möte med asteroiden Dinkinesh

NASA:s rymdfarkost Lucy rustar upp för sitt första närbildsmöte med en asteroid. Den 1 november kommer den att flyga förbi asteroiden Dinkinesh och testa sina instrument som förberedelse för framtida besök på trojanska asteroider som kretsar runt solen bredvid Jupiter. Dinkinesh, som mäter mindre än en halv mil bred, ligger i huvudbältet av asteroider mellan Mars och Jupiters banor.

Under förbiflygningen kommer det primära fokus att testa rymdfarkostens terminalspårningssystem, vilket gör det möjligt för den att självständigt spåra asteroiden och hålla den i sikte av instrumenten. Rymdfarkosten kommer att samla in data med sin högupplösta kamera och värme-infraröda kamera. Den kommer också att använda terminalspårningssystemet för att spåra asteroiden under de sista åtta minuterna av mötet och samla in data med sin färgbildare och infraröda spektrometer.

Detta möte med Dinkinesh fungerar som ett test för Lucys system innan det går vidare till sina huvudmål, Jupiter-trojanska asteroider. Målet med Lucy-uppdraget är att undersöka dessa aldrig tidigare utforskade asteroider som kretsar runt solen i två "svärmar" framför och bakom Jupiter. Innan Lucy når de trojanska asteroiderna kommer Lucy att ha ytterligare en förbiflygning av en huvudbälte-asteroid som heter Donaldjohanson 2025 för ytterligare tester under flygningen.

De fångade data från Dinkinesh-mötet kommer inte bara att ge värdefulla tekniska testresultat utan också potentiellt ge insikter i sambandet mellan större huvudbältsasteroider och mindre jordnära asteroider. Efter mötet kommer Lucy att fortsätta på sin väg runt solen och återvända till jordens närhet för en gravitationshjälp 2024 innan hon når Jupiters trojanska asteroider 2027.

Detta första nära möte med Dinkinesh markerar en spännande milstolpe för Lucy-uppdraget, när rymdfarkosten börjar sin resa med utforskning och upptäckt i asteroidbältet.

Källor:

– https://www.nasa.gov/lucy