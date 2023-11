NASA:s rymdfarkost Lucy gör banbrytande upptäckter under asteroidflyget

NASA:s rymdfarkost Lucy uppnådde nyligen en banbrytande milstolpe under sin förbiflygning av asteroiden Dinkinesh. Ursprungligen förväntat att möta en enda asteroid, förvånade Lucy forskarna genom att avslöja att Dinkinesh faktiskt består av två små rymdstenar som kretsar kring varandra. Denna oväntade uppenbarelse markerar en verkligt unik händelse inom utforskning av rymden.

Under förbiflygningen tog och överförde Lucy bilder tillbaka till jorden, vilket gjorde det möjligt för forskare att observera Dinkineshs binära natur. Den större kroppen av asteroiden mäter cirka 0.5 miles (790 m) i diameter, medan den mindre följeslagaren mäter cirka 0.15 miles (220 m) i storlek, vilket uppskattas från preliminär analys av bilderna.

I motsats till vad många tror, ​​överraskade denna upptäckt inte NASA-forskarna. Lucy-teamet hade länge misstänkt att Dinkinesh var en binär enhet, baserat på avläsningar från rymdfarkostens instrument som indikerade förändringar i ljusstyrka över tid. Bilderna från Lucys förbiflygning har nu bekräftat dessa misstankar och befäst vår förståelse av Dinkineshs komposition.

Förutom att reda ut asteroidens sanna natur, fungerade denna förbiflygning också som ett test under flygningen av Lucys förmågor. Forskare fokuserade på att utvärdera terminalspårningssystemet, som gör det möjligt för rymdfarkosten att självständigt spåra en asteroid medan den färdas med hastigheter på upp till 10,000 XNUMX mph. Trots Dinkineshs oväntade binära karaktär fungerade terminalspårningssystemet felfritt och visade sin effektivitet även i utmanande scenarier.

Under nästa vecka kommer Lucy-teamet noggrant att analysera data som samlats in under förbiflygningen. Denna omfattande utvärdering kommer att ge insikter i rymdfarkostens beteende under hela mötet och kommer att hjälpa till att förbereda för framtida närbildsundersökningar av huvudbältsasteroiden Donaldjohanson, planerad till 2025.

NASA:s Lucy-uppdrag fortsätter att tänja på gränser och avslöja nya hemligheter i vårt solsystem. Varje ny upptäckt för oss närmare att förstå komplexiteten och mångfalden av himlakroppar som befolkar vårt kosmiska grannskap.

FAQ:

F: Vad upptäckte NASA:s rymdfarkost Lucy under sin nyligen förbiflygning?

S: Lucy avslöjade att asteroiden Dinkinesh faktiskt består av två små rymdstenar som kretsar kring varandra.

F: Hur stora är de två komponenterna i Dinkinesh?

S: Den större kroppen mäter cirka 0.5 miles (790 m) i diameter, medan den mindre medföljande stenen är cirka 0.15 miles (220 m) stor.

F: Var denna upptäckt oväntad?

S: Även om det kan ha förvånat många, hade Lucy-teamet länge misstänkt att Dinkinesh var en binär enhet baserad på avläsningar från rymdfarkostens instrument.

F: Vilket system testades under förbiflygningen?

S: Terminalspårningssystemet, som gör det möjligt för Lucy att självständigt spåra asteroider medan hon färdas i höga hastigheter, testades framgångsrikt under mötet.

F: Vad är nästa mål för Lucy-uppdraget?

S: Nästa närbildsundersökning är planerad till 2025 och kommer att fokusera på huvudbältets asteroid Donaldjohanson.