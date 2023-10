Rymdfarkosten Lucy närmar sig första mötet med asteroider på sin 12-åriga resa

By

Rymdfarkosten Lucy, på sitt ambitiösa 12-åriga uppdrag att besöka åtta olika asteroider, närmar sig stadigt sitt första mål. Efter att ha rest över 33 miljoner miles (54 miljoner kilometer) sedan lanseringen i oktober 2021, är Lucy nu cirka 4.7 miljoner miles (7.6 miljoner kilometer) från sin destination, en liten asteroid som heter Dinikinesh. Lucy har dock fortfarande ytterligare 16 miljoner miles (25 miljoner kilometer) kvar innan den når Dinikinesh den 1 november, enligt NASA.

Under de senaste veckorna har Lucy-uppdragsteamet observerat en ökning av ljusstyrkan när rymdfarkosten kommer närmare asteroiden. Lucy lyckades fånga sin första skymt av Dinikinesh den 3 september och har gradvis avancerat mot det sedan dess. Rymdfarkostens högupplösta kamera, L'LORRI, har använts för att ta en serie bilder som en del av ett optiskt navigeringsprogram. Detta program bestämmer den relativa positionen för rymdfarkosten och dess mål genom att analysera asteroidens skenbara position mot stjärnbakgrunden, vilket säkerställer en exakt förbiflygning.

Nyligen gjorde Lucy en mindre bankorrigeringsmanöver den 29 september, som justerade hastigheten med cirka 0.1 miles per timme (6 centimeter per sekund). Denna justering gör det möjligt för Lucy att passera inom 265 miles (425 kilometer) från asteroiden under dess förbiflygning. Vid behov kan ytterligare banjusteringar göras i oktober.

Trots ett tillfälligt kommunikationsavbrott som inträffade mellan den 6 oktober och mitten av oktober när rymdfarkosten passerade bakom solen ur jordens perspektiv, fortsatte Lucy att samla in bilder av asteroiden. Dessa bilder kommer att överföras till jorden när kommunikationen med Lucy har återupprättats.

Dinikinesh, en liten asteroid i huvudasteroidbältet, mäter bara cirka en halv mil bred (1 kilometer). Den lades till i Lucy-uppdragets resplan för att testa rymdfarkostens terminalspårningssystem, som möjliggör exakt avbildning under höghastighetsmöten med asteroider.

Lucys resa genom de trojanska asteroiderna kommer att börja 2027, och börjar med ett besök hos Eurybates och dess binära partner Queta. Detta kommer att följas av möten med Polymele och dess binära partner Leucus, samt Orus och det binära paret Patroclus och Menoetius. Trojanerna är en grupp asteroider som leder och följer Jupiter under dess omloppsbana runt solen.

Lucy-uppdraget, uppkallat efter det berömda Australopithecine-fossilet som upptäcktes 1974, syftar till att fördjupa vår förståelse av vårt solsystems tidiga historia genom att utforska dessa olika asteroider. Dinikinesh, dess första mål, valdes för att visa upp rymdfarkostens kapacitet och förfina dess bildförmåga under höghastighetsmöten med asteroider.

