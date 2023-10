NASA lanserar laserkommunikationssystem till den internationella rymdstationen

By

NASA rustar för att skicka ett laserkommunikationssystem till den internationella rymdstationen (ISS) nästa månad. Systemet, känt som ILLUMA-T, kommer att installeras på den externa modulen på ISS. Dess syfte är att visa upp laserkommunikation med hög datahastighet från rymdstationen till NASA:s Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), som sedan kommer att överföra data tillbaka till jorden.

LCRD, som lanserades 2021, skickar för närvarande data till jorden från geosynkron bana med en hastighet av 1.2 Gbps. Som en reläsatellit tillåter LCRD rymduppdrag att skicka sina data via laserlänkar till reläet, som sedan sänder det till markstationer på jorden. Kombinationen av ILLUMA-T och LCRD kommer att etablera NASA:s första tvåvägs laserkommunikationsreläsystem.

Fördelen med lasersystem jämfört med traditionella kommunikationsmetoder är att de erbjuder högre datahastigheter samtidigt som de är lättare och kräver mindre ström. Detta är särskilt fördelaktigt vid design av rymdfarkoster.

ILLUMA-T-nyttolasten hanteras av NASA:s Goddard Space Flight Center, i samarbete med Johnson Space Center och Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Lanseringen av laserkommunikationssystemet är planerad till den 5 november, ombord på rymdfarkosten SpaceX Dragon från NASA:s Kennedy Space Center i Florida.

Förutom ILLUMA-T kommer rymdfarkosten Dragon också att bära andra experiment, hårdvara och förnödenheter för Expedition 70-besättningen. Ett sådant experiment är Atmospheric Waves Experiment (AWE), som kommer att mäta egenskaperna och rörelsen hos atmosfäriska gravitationsvågor. AWE syftar till att förbättra vår förståelse av jordens atmosfär, väder, klimat och utveckla strategier för att mildra effekterna av rymdvädret.

Källa: NASA