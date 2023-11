NASA:s Juno-uppdrag upptäcker tecken på organiska föreningar på Jupiters måne Ganymedes

By

NASA:s Juno-uppdrag har gjort en banbrytande upptäckt på Jupiters måne Ganymedes. För första gången har rymdfarkosten upptäckt mineralsalter och organiska föreningar på månens yta, vilket indikerar närvaron av en underjordisk havslake som når jordskorpan i denna isiga värld.

Avslöjandet kom från data som samlades in av Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer under en nära förbiflygning av Ganymedes. Juno, i sin utforskning av Jupiters största måne, har avslöjat sina spännande hemligheter. Ganymedes, större än hela planeten Merkurius, har länge fascinerat forskare på grund av det dolda stora inre havet under dess isiga skorpa.

Den 7 juni 2021 flög Juno över Ganymedes på ett anmärkningsvärt nära avstånd av 1,046 XNUMX kilometer och fångade detaljerad information om månens yta. JIRAM-instrumentet, med sina avancerade infraröda bildegenskaper, fick fascinerande infraröda bilder och spektra av Ganymedes.

Data som erhållits av JIRAM under förbiflygningen sätter ett nytt riktmärke för infraröd spektroskopi med sin oöverträffade rumsliga upplösning. Genom detta kunde Juno-forskare identifiera och analysera unika spektrala egenskaper associerade med icke-vatten-ismaterial. Dessa inkluderar hydratiserad natriumklorid, ammoniumklorid, natriumbikarbonat och möjligen alifatiska aldehyder. Dessa fynd indikerar närvaron av mineralsalter och organiska föreningar på månens yta.

Denna upptäckt ger värdefulla insikter om Ganymedes sammansättning och stärker idén om att det finns ett underjordiskt hav på månen. Det öppnar upp för nya möjligheter för ytterligare utforskning och undersökning av den potentiella beboeligheten hos denna gåtfulla måne.

