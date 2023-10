NASA testar framgångsrikt 3D-tryckt aluminiumraketmotormunstycke för rymdflygningar

By

NASA-ingenjörer vid Marshall Space Flight Center har samarbetat med Elementum 3D för att utveckla och testa ett 3D-tryckt raketmotormunstycke tillverkat av aluminium. Munstycket, tillverkat av en ny aluminiumvariant känd som A6061-RAM2, är lättare än traditionella munstycken och kan bära mer nyttolast, vilket gör det idealiskt för djupa rymdflygningar. Aluminium är en metall med lägre densitet, vilket möjliggör höghållfasta, lätta komponenter. Dess låga tolerans mot extrem värme och tendens att spricka under svetsning har dock gjort den olämplig för additiv tillverkning av raketmotordelar.

Under projektet Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) fokuserade NASA på att utveckla lätta, additivt tillverkade aluminiumraketmunstycken med små inre kanaler för att hålla dem svala. RAMFIRE-munstycket är byggt som ett stycke, kräver färre bindningar och minskar tillverkningstiden avsevärt jämfört med konventionella metoder som kräver tusentals individuellt sammanfogade delar.

Munstycket utvecklades med hjälp av laserpulverriktad energideposition (LP-DED)-teknik. NASA och Elementum 3D samarbetade med RPM Innovations (RPMI) för att bygga munstyckena med deras LP-DED-process. RAMFIRE-munstycket genomförde framgångsrikt flera hot-fire-tester med olika bränslekonfigurationer, vilket demonstrerade dess förmåga att arbeta i krävande miljöer med djupa rymd.

Den nya tillverkningsprocessen av aluminiumlegering och additiv som utvecklats under RAMFIRE-projektet kan spela en avgörande roll i NASA:s mål för månen till Mars genom att möjliggöra tillverkning av lättviktsraketkomponenter som kan motstå höga strukturella belastningar. NASA arbetar för att dela data och process med kommersiella intressenter och akademin, vilket möjliggör potentiella tillämpningar inom flygindustrin.

