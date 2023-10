NASA genomför "Hot Fire"-test för Artemis Moon-Rocket Engines

By

NASA avslutade nyligen ett "hot fire"-test som en del av den slutliga certifieringsserien för dess Artemis-månraketmotorer. Rymdorganisationen planerar att använda återanvända RS-25 rymdfärjor för sitt Artemis-program, som syftar till att återvända astronauter till månen.

Hot Fire-serien, som började den 17 oktober, är avsedd att certifiera en uppdaterad RS-25-linje av motorer som kommer att användas för Artemis 5-uppdraget i slutet av 2020-talet. Fyra RS-25:or driver kärnstadiet i varje Space Launch System (SLS) raket, en avgörande komponent i Artemis-programmet.

Under testet avfyrades RS-25-motorn, kodnamnet E0525, framgångsrikt under en planerad varaktighet på 550 sekunder (över nio minuter) vid NASA:s Stennis Space Center i Mississippi. Detta test samlar in data om prestanda hos olika nya motorkomponenter, såsom munstycket, hydrauliska ställdon, flexkanaler och turbopumpar.

Hot fire-serien består av en uppsättning av 12 tester för varje RS-25-motor. En tidigare RS-25-motor certifierades i juni efter att ha genomfört sin egen serie med 12 tester. Dessa tester kommer att hjälpa till med certifieringen av framtida SLS-uppdrag, som börjar med Artemis 5.

Artemis-programmet har flera planerade uppdrag, inklusive Artemis 2, som kommer att ta fyra astronauter runt månen 2024. Artemis 3 siktar på att landa astronauter nära månens sydpol i slutet av 2025 eller 2026, förutsatt att SpaceX:s Starship-landningssystem är klart. Ytterligare uppdrag, som Artemis 4, är planerade för efterföljande år.

Utöver motortesterna genomför NASA-ingenjörer vid Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, tester på en alternativ boosterdesign för framtida uppdrag bortom Artemis 8. Boostermotorerna är avgörande för att ge extra dragkraft under lyftet.

Huvudentreprenören för SLS-motorerna är Aerojet Rocketdyne, ett företag under L3Harris Technologies, medan Boeing ansvarar för att bygga SLS-raketerna.

Dessa tester och certifieringar markerar betydande milstolpar i NASA:s pågående ansträngningar för att främja rymdutforskning och återföra astronauter till månen.

