Ny forskning upptäcker potentiell koppling mellan sömnbrist och fetma

By

I en nyligen genomförd studie gjord av ett team av forskare har ett potentiellt samband mellan sömnbrist och fetma upptäckts. Studien, som analyserade sömnmönster och kroppsmassaindex (BMI) för över 1,000 XNUMX individer, fann att de som konsekvent sov mindre än sju timmar per natt löpte en högre risk att utveckla fetma.

Fetma har länge erkänts som ett stort folkhälsoproblem, med många associerade hälsorisker som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Sambandet mellan sömn och fetma har dock varit mindre tydligt. Denna nya forskning belyser ett möjligt samband mellan de två.

Studien visade att individer som konsekvent sov mindre än sju timmar per natt hade ett signifikant högre BMI jämfört med de som sov sju till nio timmar per natt. Dessutom visade forskningen att dessa individer var mer benägna att engagera sig i ohälsosamma matvanor och konsumera ett högre antal kalorier under dagen.

Medan den exakta mekanismen som kopplar sömnbrist till fetma fortfarande undersöks, tror forskare att det kan bero på inverkan av sömnbrist på hormonell reglering och aptitkontroll. Tidigare studier har visat att otillräcklig sömn kan störa balansen av hormoner som reglerar hunger och mättnad, vilket leder till ökad aptit och potentiellt överätande.

Denna nya forskning belyser vikten av tillräcklig sömn för att bibehålla en hälsosam vikt och förebygga fetma. Det tyder på att upprättande av hälsosamma sömnvanor och prioritering av tillräckligt med sömn kan vara nyckelfaktorer för viktkontroll.

Det är viktigt att notera att denna studie endast fastställer ett samband mellan sömnbrist och fetma, och ytterligare forskning behövs för att fastställa orsakssamband och underliggande mekanismer. Det ger dock värdefulla insikter om sömns potentiella inverkan på viktkontroll och övergripande hälsa.

Sammanfattningsvis indikerar den senaste studien ett potentiellt samband mellan sömnbrist och fetma. Individer som konsekvent sover mindre än sju timmar per natt kan löpa en högre risk att utveckla fetma på grund av faktorer som störd hormonreglering och ökad aptit. Ytterligare forskning är nödvändig för att utforska kausaliteten i detta samband och identifiera specifika mekanismer. Icke desto mindre understryker denna studie vikten av att prioritera tillräcklig sömn för att bibehålla en hälsosam vikt och övergripande välbefinnande.

Källor:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, "Ny forskning upptäcker potentiell koppling mellan sömnbrist och fetma"