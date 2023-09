NASA:s rymdfarkost Osiris-Rex återvänder med asteroidprov

By

En NASA-rymdfarkost kommer att leverera sitt största asteroidprov hittills till jorden på måndag. Rymdfarkosten Osiris-Rex kommer att släppa av åtminstone en kopp med spillror som den samlat in från asteroiden Bennu, vilket markerar slutet på ett sjuårigt uppdrag. Forskare räknar med att få cirka 250 g småsten och damm, betydligt mer än tidigare asteroidprovuppdrag. Dessa prover anses vara tidskapslar från det tidiga solsystemet och kan hjälpa forskare att förstå ursprunget till jorden och livet självt.

Osiris-Rex-uppdraget har sett många utmaningar längs vägen, inklusive ett fastklämt lock som fick några av proverna att spilla ut i rymden. Rymdfarkosten lyckades dock hämta tillräckligt med material för analys. Bennu, asteroiden som rymdfarkosten besökte, tros innehålla rester av solsystemets bildning för 4.5 miljarder år sedan. Detta uppdrag har gjort det möjligt för forskare att studera Bennu på nära håll och samla in värdefull data som kan hjälpa till med avböjningsstrategier om asteroiden skulle utgöra ett hot mot jorden i framtiden.

Provkapseln kommer att släppas från rymdfarkosten Osiris-Rex, som sedan fortsätter för att utforska en annan asteroid. Kapseln kommer in i jordens atmosfär och hoppa fallskärm in i Utahs öken, där den kommer att transporteras till ett rent labb vid NASA:s Johnson Space Center för analys. Laboratoriet kommer att begränsas till att endast hantera Bennu-rutor för att undvika korskontaminering. NASA planerar att offentligt avslöja asteroidens rikedomar den 12 oktober.

Detta uppdrag är en del av vad NASA kallar "Asteroid Autumn", med flera asteroiduppdrag som äger rum i höst. Efter Osiris-Rex-uppdraget kommer en annan rymdfarkost vid namn Psyche att starta upp för att studera en metallasteroid. NASA:s rymdfarkost Lucy kommer också att möta sin första asteroid innan de ger sig ut på en rundtur i de trojanska asteroiderna som kretsar kring Jupiter.

Källa: Associated Press

Definitioner:

– Osiris-Rex rymdfarkost: En NASA-rymdfarkost som lanserades 2016 med målet att samla in prover från asteroiden Bennu.

– Bennu: En asteroid som upptäcktes 1999 och tros innehålla rester från det tidiga solsystemet.

– Asteroid Autumn: Smeknamnet som ges till höstsäsongen 2020, under vilken flera asteroiduppdrag äger rum.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, USA:s regeringsorgan som ansvarar för landets civila rymdprogram.

Källor:

– Associated Press: [källa länk]

– NASA: [källlänk]