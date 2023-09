Ny studie visar att hundar kan hjälpa till att minska stressnivåer hos barn

By

En nyligen genomförd studie utförd av forskare vid barnsjukhuset i Philadelphia har funnit att att äga en hund kan ha betydande fördelar för att minska stressnivåerna hos barn. Studien, som involverade 643 barn i åldrarna 7 till 12, fann att barn som hade en hund upplevde lägre stressnivåer jämfört med de som inte hade en hund.

Forskarna mätte stressnivåer med ett vanligt använt instrument som heter Perceived Stress Scale (PSS), som bedömer i vilken grad individer upplever sina liv som stressiga. Resultaten visade att barn som ägde en hund hade signifikant lägre PSS-poäng, vilket tyder på lägre nivåer av upplevd stress, jämfört med barn utan hund.

Experter tror att närvaron av en hund kan ge barn en känsla av komfort och sällskap, vilket leder till en minskning av stressnivåerna. Hundar är kända för sin förmåga att ge känslomässigt stöd och tidigare studier har visat att interaktion med djur kan öka nivåerna av oxytocin, ett hormon som förknippas med känslor av avslappning och välbefinnande.

Att äga en hund kan dessutom främja fysisk aktivitet och social interaktion, vilket ytterligare kan bidra till att minska stress hos barn. Att ta hand om en hund innebär regelbundna promenader och lektider, vilket kan ge barn en möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet och tillbringa tid utomhus. Dessutom kan hundar fungera som en konversationsstartare och hjälpa till att underlätta sociala interaktioner, vilket är viktigt för det allmänna välbefinnandet.

Även om ytterligare forskning behövs för att fullt ut förstå mekanismerna bakom de stressreducerande effekterna av hundar på barn, belyser dessa fynd de potentiella fördelarna med husdjursägande för att främja mental hälsa och välbefinnande hos unga individer. Om du har ett barn som upplever höga nivåer av stress, kan det vara ett bra alternativ att överväga att skaffa en hund.

