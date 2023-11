Nya insikter om Kepler 385 planetsystem avslöjas i uppdaterad katalog

En nyligen genomförd studie har avslöjat fascinerande nya detaljer om planetsystemet Kepler 385, som upptäcktes av NASA:s Kepler-uppdrag under sitt nästan decennielånga planetjaktuppdrag som avslutades 2018. Systemet, som ligger cirka 4,670 2014 ljusår från jorden, består av sju planeter i nära anslutning till sin stjärna. Medan vissa planeter bekräftades tidigare under XNUMX, bekräftar den uppdaterade katalogen förekomsten av alla planeter i systemet och ger nya insikter om deras egenskaper.

Ledd av Jack Lissauer, en forskare vid NASA:s Ames Research Center, sammanställde teamet av exoplanetforskare den mest exakta listan över Kepler-planetkandidater hittills. Deras resultat kommer att publiceras i Journal of Planetary Science under titeln "Updated Catalog of Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods." Denna omfattande katalog kommer att göra det möjligt för astronomer att ytterligare studera egenskaperna hos dessa exoplaneter och utöka vår kunskap om dessa avlägsna världar.

En av de mest spännande aspekterna av Kepler 385-systemet är att alla sju planeterna är större än jorden men mindre än Neptunus. De två innersta planeterna tros vara steniga och potentiellt ha tunna atmosfärer. De återstående fem planeterna är ungefär dubbelt så stora som jorden och har sannolikt tjocka atmosfärer. Detta unika system presenterar en guldgruva av information för forskare för att fördjupa sin förståelse av planetsystem och ger en möjlighet att jämföra dessa avlägsna världar med vårt eget solsystem.

Den uppdaterade katalogen belyser inte bara Kepler 385-systemet utan innehåller också information om nästan 4,400 700 planetkandidater och XNUMX multiplanetsystem. Genom att förbättra mätningarna av värdstjärnorna med hjälp av data från ESA:s rymdfarkost Gaia kunde forskarna analysera fördelningen av transittiden, vilket hjälpte till att avslöja nya insikter om naturen hos planetbanor i system med flera planeter.

Intressant nog fann studien att system med fler genomgående planeter tenderar att ha fler cirkulära banor. Detta fynd, som stöds av ett mer direkt och modelloberoende tillvägagångssätt, utmanar den tidigare slutsatsen att små planeter med fler transitplaneter har mindre orbitala excentriciteter.

Även om Kepler 385-systemet inte är beboeligt på grund av intensiv strålning, berikar denna uppdaterade katalog vår förståelse av exoplanetära system och banar väg för ytterligare upptäckter och insikter. Med förbättrad data och analys kan astronomer och forskare fortsätta att utforska vår galax underverk och avslöja mysterierna med exoplanetära system.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är planetsystemet Kepler 385?

Planetsystemet Kepler 385 är ett stjärnsystem som ligger cirka 4,670 XNUMX ljusår från jorden. Den består av sju planeter, alla större än jorden men mindre än Neptunus, som kretsar i närheten av deras stjärna.

Vilken betydelse har den uppdaterade katalogen?

Den uppdaterade katalogen ger den mest exakta listan över Kepler-planetkandidater hittills. Det låter astronomer lära sig mer om exoplaneternas egenskaper och jämföra dem med vårt eget solsystem. Katalogen innehåller också information om tusentals andra planetkandidater och multiplanetsystem.

Vilka nya insikter avslöjades om Kepler 385-systemet?

Genom att förfina data och metoder bekräftade forskarna förekomsten av alla sju planeter i Kepler 385-systemet och gav nya detaljer om deras egenskaper. Katalogen antyder att vissa planeter är steniga och möjligen har tunna atmosfärer, medan andra har tjocka atmosfärer. Det belyser också sällsyntheten hos en stjärna med mer än sex planeter eller planetkandidater som kretsar runt den.

Vad fann studien om naturen hos planetbanor i flerplanetssystem?

I motsats till tidigare antaganden, fann studien att system med fler genomgående planeter tenderar att ha fler cirkulära banor. Denna slutsats är baserad på ett direkt och modelloberoende tillvägagångssätt, som utmanar tidigare komplexa modeller.

Är Kepler 385-systemet beboeligt?

Nej, Kepler 385-systemet är inte beboeligt. Alla sju planeterna i systemet ligger väl inom den beboeliga zonen men får intensiv strålning från sin stjärna. De får mer värme per område än någon planet i vårt solsystem.