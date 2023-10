NASA:s 16:e årliga von Braun Space Exploration Symposium för att fokusera på att främja rymdvetenskap och utforskning

NASA bjuder in mediarepresentanter att delta i det 16:e årliga von Braun Space Exploration Symposium, som kommer att äga rum från onsdag till fredag, 25-27 oktober, vid University of Alabama i Huntsville. Årets tema är "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", och symposiet kommer att innehålla talare från regering, industri och akademi som kommer att diskutera den senaste utvecklingen, framtida möjligheter och utmaningar inom rymdvetenskap och utforskning.

Bland NASA-deltagarna kommer administratör Bill Nelson att ge kommentarer under prislunchen den 25 oktober. Lunchen kommer också att innehålla en diskussion om mänskliga landningssystem. Media som är intresserade av att prata med administratör Nelson kan kontakta Jackie McGuinness på [email protected]. Mediemedlemmar som är intresserade av att delta i symposiet måste kontakta American Astronautical Societys verkställande direktör Jim Way på [email protected] eller 703-866-0021 för meriter.

Evenemanget kommer att inledas med inledningsanföranden av Joseph Pelfrey, tillförordnad chef för NASA:s Marshall Space Flight Center, som också kommer att moderera en Artemis-panel på onsdagsmorgonen. Andra talare från Marshall Space Flight Center inkluderar Shane Canerday, flygingenjör; John Honeycutt, chef för Space Launch Systems Program; Dayna Ise, biträdande chef för vetenskaps- och teknikkontoret; Mallory James, flygingenjör; Mary Beth Koelbl, chef för Engineering Directorate; Jason Turpin, senior teknisk ledare för Propulsion; och Lisa Watson-Morgan, chef för Human Landing System Program.

För mer information om symposiet och hela programmet, besök astronautical.org/events/vbs.

Källor: NASA PR Newswire