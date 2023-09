Astronauten Frank Rubio återvänder till jorden efter ett rekordstort rymduppdrag

By

NASA-astronauten Frank Rubio, som innehar USA:s rekord för längsta sammanhängande tid i rymden, kommer att återvända till jorden den 27 september, och avslutar ett uppdrag som varade över ett år vid den internationella rymdstationen (ISS). Rubio, tillsammans med två ryska kosmonauter, Sergey Prokopyev och Dmitri Petelin, var ursprungligen strandsatta i låg omloppsbana runt jorden på grund av en kylvätskeläcka i deras planerade resa hem, en Sojuz-kapsel dockad vid rymdstationen, i december 2022.

För att lösa problemet förlängde både NASA och den ryska rymdorganisationen Roscosmos besättningens expedition med ytterligare sex månader. De fastställde att den läckande kapseln var olämplig att ta hem besättningen, eftersom den utgjorde risken för överhettning under återinträde i jordens atmosfär. Som ett resultat kommer besättningen att återvända till jorden i en ersättnings-Sojuz-kapsel som skickades upp tom.

Under hela sitt utökade rymduppdrag höll Rubio regelbunden kontakt med sin familj och litade på sin besättning för stöd. Han betonade vikten av att hitta en balans mellan arbete och avkoppling för att behålla sin mentala hälsa. Rubios uppdrag, som uppgick till 371 dagar i följd i rymden, slog det tidigare amerikanska rekordet som astronauten Mark Vande Hei satte 2021.

Trots det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina och de geopolitiska spänningarna har NASA och Roscosmos fortsatt sina samarbetsinsatser vid ISS. Besättningen tog nyheten om sitt utökade uppdrag väl och NASA:s programchef för rymdstationen, Joel Montalbano, nämnde skämtsamt möjligheten att flyga i glass som en belöning.

Rubio, en läkare, uttryckte att han inte skulle ha accepterat uppdraget om han hade vetat att det skulle hålla honom borta från hans familj i över ett år. Men han gjorde det mesta av sin tid i rymden genom att bedriva förbränningsforskning, delta i studier av människors hälsa och tenderar att rymma tomater som en del av hans favoritvetenskapsexperiment.

För att bevittna Rubios avgång från rymdstationen kan tittarna ställa in NASA TV på byråns webbplats den 27 september. Fartyget är planerad att lämna sin rymdstationsdocka klockan 3:51 ET, med täckning av landningen som börjar klockan 6 ET. .

