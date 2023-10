Forskare upptäcker hur jordens ädelmetaller förblir nära ytan

By

Forskare har avslöjat orsaken till att ädelmetaller som guld, platina och palladium finns nära jordens yta, trots att deras densitet tyder på att de borde ha sjunkit till kärnan. Forskare har upptäckt att dessa metaller fastnade i halvsmält sten efter att massiva rymdstenar kolliderade med jorden. Närvaron av dessa ädla metaller nära ytan har länge förbryllat forskare, men man tror att de landade på jorden under nedslag med stora rymdstenar strax efter planetens bildande. Men istället för att sjunka till kärnan, sipprade dessa metaller genom manteln och fastnade i stelnande berg, vilket gjorde att de kunde förbli nära ytan.

I en nyligen genomförd studie simulerade forskare forntida effekter på den tidiga jorden för att förstå varför dessa ädla metaller inte sjönk till kärnan. De fann att när en enorm rymdsten, potentiellt lika stor som månen, kolliderade med jorden, skapade den ett smält magmahav som penetrerade manteln. Under detta magmahav fanns ett område av halvsmält, halvfast sten. Metallerna från impactorn genomträngde gradvis detta halvsmälta område och blandades med manteln. Istället för att sjunka direkt till kärnan stelnade den metallinfunderade manteln och fångade fragment av metall längs vägen.

Under miljarder år har kärnningen och konvektionen i manteln fört dessa metaller närmare skorpan, vilket gör dem tillgängliga för gruvdrift. Denna upptäckt kastar ljus över ursprunget och överflödet av ädla metaller på jorden, och förklarar hur de hamnade nära ytan. Dessutom är det möjligt att dessa metallrika områden i manteln fortfarande kan vara synliga idag i seismiska bilder av jordens inre.

Ytterligare forskning kan innebära att simulera liknande effekter på andra jordiska planeter som Mars eller Venus för att förstå hur denna process skulle fungera på olika världar. Denna studie ger värdefulla insikter om de geologiska processer som har format vår planet och fördelningen av ädelmetaller.

