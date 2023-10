New Hampshire-invånare kommer att få bevittna två solförmörkelser

Invånare i New Hampshire kommer att ha möjlighet att bevittna inte en, utan två solförmörkelser under de kommande månaderna. Den 14 oktober 2023 kommer det att vara en partiell solförmörkelse, följt av en total solförmörkelse den 8 april 2024. Docenten från University of New Hampshire, Amy Keesee och John S. Gianforte, tillsammans med Lori Harnois, direktören för avdelningen för rese- och turismutveckling, diskutera dessa kommande evenemang.

En solförmörkelse inträffar när månen kommer mellan jorden och solen och kastar en skugga på jorden. Denna inriktning sker när månen, solen och jorden är i samma plan. Månen blockerar åtminstone en del av solen, vilket resulterar i en solförmörkelse. Oktoberförmörkelsen kommer att vara en partiell förmörkelse, synlig i New Hampshire. Men aprilförmörkelsen kommer att vara en total förmörkelse, där månen helt kommer att blockera allt ljus från solen under en viss tidsperiod. Vägen för dessa förmörkelser kommer att skilja sig, med oktoberförmörkelsen som passerar genom den västra delen av USA och aprilförmörkelsen passerar genom den norra delen av New Hampshire.

För att säkert kunna se dessa förmörkelser finns det två rekommenderade metoder. Den första är att använda en nålhålsprojektor, där en bit kartong med nålhål och täckt med aluminiumfolie placeras framför solen och projicerar sin bild på en affischbräda. Den andra metoden är att använda solförmörkelseglasögon, som möjliggör direkt betraktning av solen under förmörkelsens partiella faser. Det är dock viktigt att notera att direkt visning av solen endast är säker under den totala förmörkelsen när månen helt täcker solen. Annars måste glasögonen bäras.

De kommande solförmörkelserna ger en unik möjlighet för invånare i New Hampshire att bevittna dessa hisnande himmelska händelser i första hand. Så markera dina kalendrar och förbered dig för att säkert se dessa naturliga underverk på himlen.

Källa: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois