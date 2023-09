De potentiella fördelarna med molekylär väteterapi (H2) inom humanmedicin

By

Området för terapi med molekylärt väte (H2), även om det är relativt okänt för allmänheten, vinner uppmärksamhet som ett potentiellt tillvägagångssätt för att behandla olika människors hälsotillstånd. Molecular Hydrogen Institute (MHI), en ideell organisation dedikerad till vetenskaplig forskning, ger information om den terapeutiska potentialen av H2-terapi. Medan forskningen inom detta område fortfarande är i ett tidigt skede har över 1,000 XNUMX artiklar publicerats i ämnet, främst med fokus på cellkulturer och djurmodeller. Det krävs dock mer omfattande försök på människor för att bekräfta dess effektivitet i medicinsk praxis.

Enligt peer-reviewed forskning visar H2-terapi lovande i kampen mot de 10 dödligaste sjukdomarna som identifierats av American Center for Disease Control. Det har också visat terapeutisk potential i över 170 sjukdomsmodeller, som påverkar olika organ i kroppen, utan att orsaka kroniska toxiska biverkningar. Viktigt är att behandlingen har certifierats som säker av US Food and Drug Administration.

Utbudet av tillstånd som kan dra nytta av H2-terapi är omfattande, inklusive metabolt syndrom, diabetes, Parkinsons sjukdom, reumatoid artrit, sårläkning, kognitiv funktionsnedsättning och atletisk prestation, bland annat. Intressant nog producerar bakterierna som finns i den mänskliga tarmen naturligt väte, vilket har kända positiva effekter på hälsan.

Väte finns i form av molekylär vätgas (H2), där två väteatomer är sammanbundna. I H2-terapi administreras väte som genereras genom elektrolys vanligtvis genom inandning eller drickande. Vätemolekyler kan, på grund av sin ringa storlek och icke-polaritet, lätt penetrera kroppsceller och utöva sina effekter på olika subcellulära fack.

En av de föreslagna mekanismerna genom vilka H2 utövar sina fördelar är dess roll som en selektiv antioxidant. Forskning utförd 2007 visade att administrering av vätgas till råttor som upplever stressskador hade terapeutiska effekter genom att minska oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när fria radikaler, mycket reaktiva molekyler med oparade elektroner, orsakar skador på väsentliga cellulära komponenter. H2 kan neutralisera dessa farliga fria radikaler och förhindra cellskador och dysfunktion.

Även om ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå tillämpningarna av H2-terapi i humanmedicin, tyder tidiga studier på dess potential att lindra ett brett spektrum av mänskliga sjukdomar. H2 Clinic i Bishopstown, Cork, etablerad av osteopat Noel O'Connor, har rapporterat gynnsamma resultat vid tillstånd som reumatoid artrit, neuropati, allergier, kroniska hudåkommor och långvarig covid. Det är dock viktigt att notera att H2-behandling inte är en garanterad lösning, eftersom 27 procent av patienterna rapporterade liten eller ingen nytta.

Sammanfattningsvis är H2-terapi lovande som en potentiell behandlingsmetod för olika mänskliga hälsotillstånd. Fortsatt forskning och kliniska prövningar är nödvändiga för att fastställa dess exakta användbarhet och optimera dess tillämpning i medicinsk praxis.

