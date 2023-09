Ett potentiellt nytt läkemedel mot Alzheimers minskar hjärninflammation och förbättrar minnet

By

Forskare från Picower Institute for Learning and Memory vid MIT har gjort betydande framsteg i behandlingen av Alzheimers sjukdom genom att utveckla ett läkemedel som minskar inflammation i hjärnan och förbättrar minnet. Läkemedlet, som kallas A11, riktar sig mot en genetisk transkriptionsfaktor som kallas PU.1, som är ansvarig för överuttrycket av inflammatoriska gener i hjärnans immunceller under Alzheimers sjukdom. A11 undertrycker PU.1-aktivitet genom att rekrytera proteiner som undertrycker uttrycket av dessa inflammatoriska gener.

Inflammation är en viktig del av Alzheimers sjukdomspatologi, och det har visat sig svårt att hitta effektiva behandlingar. Genom prekliniska tester på mänskliga cellkulturer och Alzheimers musmodeller fann forskarna att A11 minskar inflammation i mänskliga mikroglia-liknande celler och flera musmodeller av Alzheimers sjukdom. Det förbättrar också avsevärt kognition hos möss.

Forskarna jämförde genuttryck i postmortem hjärnprover från Alzheimers patienter och icke-Alzheimers kontroller. De upptäckte att Alzheimers resulterar i stora förändringar i mikroglial genuttryck, och en ökning av PU.1-bindning till inflammatoriska genmål är en betydande del av dessa förändringar. Sänkning av PU.1-aktivitet i en musmodell av Alzheimers minskad inflammation och neurodegeneration.

Teamet screenade över 58,000 1 små molekyler för att hitta föreningar som kan minska inflammation och Alzheimers-relaterade gener som regleras av PU.11. A11 var den mest potenta bland de sex slutkandidaterna. I experiment utförda på mänskliga mikroglia-liknande celler, minskade AXNUMX uttrycket och utsöndringen av inflammatoriska cytokiner och förhindrade mikroglia från att överreagera på inflammatoriska signaler.

Ytterligare forskning behövs för att utveckla och testa A11 som behandling för Alzheimers sjukdom. Detta lovande läkemedel skulle kunna bidra till utvecklingen av mer effektiva terapier för denna förödande neurodegenerativa sjukdom.

Källor:

– Alzheimers sjukdom Definition: Alzheimers sjukdom är en sjukdom som angriper hjärnan och orsakar en minskning av mental förmåga som förvärras med tiden. Det är den vanligaste formen av demens och står för 60 till 80 procent av demensfallen. Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men det finns mediciner som kan hjälpa till att lindra symptomen.

– MIT Definition: MIT är en akronym för Massachusetts Institute of Technology. Det är ett prestigefyllt privat forskningsuniversitet i Cambridge, Massachusetts som grundades 1861. Det är organiserat i fem skolor: arkitektur, teknik, humaniora, konst och samhällsvetenskap, management och vetenskap. MIT:s inverkan inkluderar många vetenskapliga genombrott och tekniska framsteg. Dess uppdrag är att söka grundläggande kunskap om naturen och beteendet hos levande system och tillämpningen av den kunskapen för att förbättra hälsan, förlänga livet och minska sjukdomar och funktionshinder.

– National Institutes of Health Definition: National Institutes of Health (NIH) är den primära myndigheten för USA:s regering som ansvarar för biomedicinsk forskning och folkhälsoforskning. Den bedriver sin egen vetenskapliga forskning genom sitt Intramural Research Program (IRP) och tillhandahåller större biomedicinsk forskningsfinansiering till icke-NIH-forskningsanläggningar genom sitt Extramural Research Program. Dess uppdrag är att söka grundläggande kunskap om naturen och beteendet hos levande system och tillämpningen av den kunskapen för att förbättra hälsan, förlänga livet och minska sjukdomar och funktionshinder.