En ny universell naturlag: Evolution gäller alla komplexa system

Ett team av vetenskapsmän och filosofer har introducerat ett banbrytande koncept som de kallar "en saknad naturlag." De hävdar att evolutionen inte är begränsad till biologiskt liv utan är en grundläggande process som gäller alla komplexa system i universum, från himlakroppar till atomära strukturer. Teamet föreslår "Law of Increasing Functional Information", som säger att alla system, levande eller icke-levande, kommer att utvecklas om olika konfigurationer genomgår urval baserat på funktionalitet.

Forskarna identifierar tre definierande egenskaper hos utvecklande system: mångfald av komponenter, mångfald av arrangemang och val av funktion. De antyder att dessa egenskaper är gemensamma för komplexa system under utveckling inom olika områden.

Nyckeln till denna universella naturlag ligger i konceptet "val för funktion." Forskarna utvidgar Darwins teori om naturligt urval och kategoriserar funktionen i tre olika typer: stabilitet, dynamisk uthållighet och nyhet. Funktion är inte längre begränsad till överlevnadsegenskaper, utan inkluderar attribut som bidrar till ett systems pågående existens, diversifiering och komplexitet.

Studien illustrerar denna teori med exempel från både biologiska och icke-biologiska sammanhang. Den belyser livets evolutionära resa på jorden, från uppkomsten av fotosyntes till utvecklingen av komplexa beteenden. Emellertid sträcker sig begreppet evolution bortom organiskt liv. Mineralriket, till exempel, uppvisar sin egen evolutionära väg, där enkla mineralkonfigurationer har gett upphov till allt mer komplexa över tiden.

Dessutom representerar stjärnor själva ett evolutionärt under genom att smida tyngre grundämnen, vilket bidrar till universums kemiska mångfald och komplexitet.

Forskningen understryker att darwinistisk evolution är ett specialfall inom detta bredare naturfenomen. Det antyder att principerna som driver mångfalden av liv på jorden också gäller för livlösa system.

Denna studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, är ett samarbete som involverar forskare från olika discipliner. Genom att erkänna den universella tendensen hos komplexa system att generera nyhet, stabilitet och dynamisk uthållighet, omdefinierar denna forskning vår förståelse av evolution som en inneboende egenskap hos vårt ständigt utvecklande universum.

