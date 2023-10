Forskare har upptäckt att skräpet från raketer och rymdfarkoster som finns kvar i jordens övre atmosfär kan ha en bestående inverkan på klimatet. En nyligen genomförd studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences avslöjade betydande mängder aluminium och exotiska metaller i jordens stratosfär. Teamet av forskare kunde identifiera dessa sällsynta metaller som kommer från rymdfarkoster som brinner upp under återinträde. Detta fynd väcker oro för hur den växande rymdindustrin påverkar jordens övre atmosfär.

Studien innebar att man körde ett speciellt forskningsplan utrustat med ett känsligt verktyg för att samla in aerosoler i atmosfären. De insamlade uppgifterna visade att mer än 20 grundämnen, inklusive litium, aluminium, koppar och bly, var närvarande i förhållande som matchade de som används i rymdfarkoster. Dessa metaller fanns i cirka 10 % av svavelsyrapartiklarna, som är nödvändiga för att skydda och buffra ozonskiktet.

Det ökande antalet raketuppskjutningar bidrar till ackumuleringen av dessa metalliska partiklar i stratosfären. År 2022 skedde rekordartade 180 raketuppskjutningar, och detta antal förväntas stiga i takt med att rymdindustrin fortsätter att skjuta upp fler satelliter och rymdfarkoster. Forskarna betonade behovet av att förstå effekten av mänsklig rymdfärd på planeten, särskilt på ozonskiktet, som spelar en avgörande roll för att absorbera skadlig strålning från solen.

Studiens resultat framhäver hur brådskande det är att studera och förstå de förändringar som sker i jordens atmosfär. Effekterna av mänskligt ockupation och rymdaktiviteter kan vara mer betydande än man tidigare trott. Det är viktigt att prioritera forskning på vår planet för att bättre förstå och mildra de potentiella konsekvenserna av rymdutforskning.

