Forskare har gjort en banbrytande upptäckt - det finns ett enormt hav gömt under jordskorpan. Vattnet, som lagras i en sten som kallas "ringwoodite", ligger 400 miles under jorden. Detta fynd har lett till insikten att det finns tre gånger mer vatten under ytan än i alla hav tillsammans.

Vattnet lagras i ett unikt tillstånd som kallas svampliknande tillstånd, vilket varken är flytande, fast eller gas, utan ett fjärde tillstånd. Kristallstrukturen hos ringwoodite gör att den kan attrahera väte och fånga vatten, vilket gör att den fungerar som en svamp.

Geofysikern Steve Jacobsen, en del av teamet bakom upptäckten, sa: "Jag tror att vi äntligen ser bevis för ett vattenkretslopp över hela jorden, vilket kan hjälpa till att förklara den enorma mängden flytande vatten på ytan av vår beboeliga planet."

Upptäckten gjordes genom att studera jordbävningar och analysera chockvågorna som plockades upp av seismometrar. Förekomsten av vatten i berget bekräftades genom dessa seismiska avläsningar.

Denna upptäckt har betydande implikationer för vår förståelse av jordens vattenkretslopp och den enorma mängden vatten på vår planet. Den kastar också ljus över mysterierna som är gömda under jordskorpan och framhäver naturens ständiga under.

Utöver detta anmärkningsvärda fynd har forskare också nyligen upptäckt ett helt nytt ekosystem under vulkanskorpan med hjälp av en undervattensrobot. Dessa upptäckter påminner oss om att det fortfarande finns mycket att lära om vår planet och dess dolda hemligheter.

