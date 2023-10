Astronomientusiaster förutser den partiella månförmörkelsen i oktober 2023

Skyentusiaster runt om i världen väntar ivrigt på den kommande partiella månförmörkelsen som är planerad till den 28 oktober 2023. Efter en halvmånförmörkelse tidigare under året lovar denna himmelska händelse att fängsla och förvåna observatörer. Månförmörkelser har fascinerat människor i århundraden, och de fortsätter att ha andlig betydelse i olika kulturer.

Astronomer och forskare observerar också månförmörkelser noggrant för att få insikter i jord-månesystemet och förstå samspelet mellan månytan och jordens atmosfär. Dessa evenemang erbjuder en unik och fantastisk himmelsk visning som är efterlängtad av stjärnskådare och astronomientusiaster.

Månförmörkelsen i oktober 2023 börjar klockan 11:31 i New Delhi och avslutas klockan 3:36 den 29 oktober. Under denna tid kommer en partiell månförmörkelse att inträffa när månen rör sig genom jordens skugga. Förmörkelsen kommer att vara synlig från olika regioner, inklusive Asien, Ryssland, Afrika, Amerika, Europa, Antarktis och Oceanien.

I New Delhi kan observatörer bevittna förmörkelsen på den sydvästra himlen. Som maximum kommer månen att vara placerad 62° över horisonten. I Indien förväntas den maximala förmörkelsen inträffa klockan 1:45, med ungefär 12 % av månens yta nedsänkt i skugga.

För att uppleva magin med en partiell månförmörkelse behöver astronomientusiaster helt enkelt gå ut och blicka mot himlen. De kommer att kunna observera de gradvisa förändringarna i månens utseende och nyans under hela förmörkelsen.

Den partiella månförmörkelsen i oktober 2023 lovar att bli en verkligt spektakulär händelse som ger en unik möjlighet att förundras över vårt universums underverk. Oavsett om du är en erfaren observatör eller en tillfällig himmelentusiast, missa inte chansen att bevittna denna fascinerande himmelska uppvisning.

