Ny titel: Vad du kan förvänta dig från den kommande partiella månförmörkelsen i oktober 2023

Himmelska entusiaster runt om i världen kan förutse ett förtrollande skådespel denna månad när den andra förmörkelsen i oktober närmar sig. Fredagen den 28 oktober kommer en partiell månförmörkelse att vara synlig för observatörer i olika delar av världen.

Under en månförmörkelse riktar jorden sig mellan solen och månen och kastar en skugga på månens yta. Medan månförmörkelser vanligtvis inträffar under en fullmåne, inträffar de inte under varje fullmåne.

Enligt experter på Space.com kommer den sista månförmörkelsen 2023 att börja klockan 2:01 EDT (1801 GMT) den 28 oktober. Detta himlafenomen kommer att kunna observeras från alla hörn av Indien, särskilt runt midnatt.

Förmörkelsens varaktighet förväntas pågå i ungefär en timme och 19 minuter. Den partiella månförmörkelsen kommer dock inte att vara begränsad till en specifik region. Delar av Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Arktis och till och med Antarktis kommer alla att kunna bevittna olika stadier av förmörkelsen.

Detta unika evenemang lovar att fängsla och vörda observatörer över hela världen, och ge en delad upplevelse för himmelska entusiaster över hela världen.

Oavsett om du befinner dig i Europa, Asien, Australien eller någon annan del av världen kan du ivrigt förutse en närbild av månen under den partiella månförmörkelsen.

FAQ

F: När kommer den partiella månförmörkelsen att inträffa?

S: Den partiella månförmörkelsen är planerad att inträffa fredagen den 28 oktober 2023.

F: Vilken tid börjar förmörkelsen?

S: Förmörkelsen kommer att börja klockan 2:01 EDT (1801 GMT).

F: Var kan förmörkelsen ses?

S: Förmörkelsen kommer att vara synlig från olika delar av världen, inklusive Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Arktis och Antarktis.

F: Hur länge kommer förmörkelsen att pågå?

S: Den partiella månförmörkelsen förväntas pågå i ungefär en timme och 19 minuter.