Ny titel: Exploring the Mysteries of a Lunar Eclipse 2023

Månförmörkelser har alltid fascinerat människor i alla åldrar och framkallat en känsla av förundran och vördnad. År 2023 kommer en himmelsk händelse känd som Chandra Grahan eller månförmörkelsen att inträffa, som fångar uppmärksamheten hos astronomientusiaster över hela världen. Under en månförmörkelse passerar jorden mellan solen och månen och kastar sin skugga på månens yta. Detta fenomen kan bara äga rum under en fullmåne, när solen, jorden och månen är i linje i en rak linje.

Chandra Grahan 2023: Månförmörkelse, datum och tid

Den partiella månförmörkelsen är inställd på att börja lördagen den 28 oktober och fortsätter in på de tidiga timmarna söndagen den 29 oktober. När månen faller inom jordens halvskugga den 28 oktober kommer den senare att gå in i det mörkare området som kallas umbra.

Chandra Grahan 2023 timing: Kommer månförmörkelse att ses i Indien?

Ja, denna månförmörkelse kommer att vara synlig i Indien och över hela den asiatiska kontinenten. Enligt den amerikanska rymdorganisationen NASA erbjuder Indien utmärkta visningsmöjligheter för denna himmelska händelse.

Chandra Grahan 2023: Var annars kommer månförmörkelsen att vara synlig?

Förutom Indien kommer månförmörkelsen också att vara synlig över hela det östra halvklotet, inklusive områden i Afrika, Europa, Asien och Australien. Observatörer i USA kommer dock inte att ha chansen att bevittna detta spektakel. Vissa regioner i Brasilien i Sydamerika kan uppleva förmörkelsen under månuppgången.

Månförmörkelse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Sutakperioden, som anses vara cirka 9 timmar, börjar klockan 04:06 lördagen den 28 oktober och avslutas klockan 02:22 söndagen den 29 oktober.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, datum och tid

Purnima tithi, som symboliserar fullmånen, börjar klockan 04:15 lördagen den 28 oktober och slutar klockan 01:52 söndagen den 29 oktober.

Vad är en månförmörkelse?

Månförmörkelser är vanliga himmelska händelser som kan observeras från olika delar av jorden. De består av två huvudfaser: penumbral förmörkelse och umbral förmörkelse. Penumbral förmörkelse är det inledande skedet när månen går in i jordens penumbrala skugga, vilket orsakar en subtil dämpningseffekt. Umbralförmörkelsen är den mer dramatiska fasen, under vilken månen går in i jordens umbralskugga. När den går djupare in i skuggan kan månen mörkna och anta nyanser av rött, orange eller brunt – ett fenomen som ofta kallas för "blodmånen". Denna slående färg är ett resultat av solljus som sprider sig genom jordens atmosfär, vilket gör att bara längre våglängder av ljus kan nå och lysa upp månen.

Lunar Eclipse 2023: Är det säkert att se Chandra Grahan?

Till skillnad från solförmörkelser som kräver speciellt ögonskydd, är månförmörkelser säkra att observera med blotta ögat. En kikare eller ett teleskop kan förbättra upplevelsen genom att ge en närmare bild. Det är värt att notera att utseendet och varaktigheten av en månförmörkelse kan variera från en händelse till en annan, beroende på månens position i sin omloppsbana och jordens orientering.